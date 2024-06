Un’estate piena di allegria con “Paperissima Sprint”

Torna dal 10 giugno la versione vacanziera con Vittorio Brumotti, Marcia Thereza Araujo Barros e Valentina Corradi Barbara Mosconi







Uno studio fotografico a Milano. Fuori piove, anzi diluvia, ma qui l’estate è già arrivata. Sopra una spiaggia di segatura, con un fondale marino e paperelle gialle sparse ovunque, i tre protagonisti del programma di Antonio Ricci “Paperissima Sprint”, Vittorio Brumotti, Marcia Thereza Araujo Barros e Valentina Corradi, posano per Sorrisi. In tv l’estate di “Paperissima Sprint” arriverà il 10 giugno, tutte le sere, fino a settembre. Con tantissime “papere“. La lista è lunga, ma ci pensa il Gabibbo a stilare un bel decalogo. L’importante è divertirsi!

Vittorio Brumotti: «Ci sarebbe bisogno di più “Paperismo”»

Brumotti, è alla 12a edizione di “Paperissima Sprint”. Ricorda la sua prima “papera”?

«Non ne faccio».

Sforzi la memoria...

«A 19 anni dovevo fare uno show a Monte Cimone (MO), in Emilia. Arrivo con le mie attrezzature in anticipo, entro nel palazzetto e allestisco tutto. E poi scopro che lo show è da un’altra parte!».

Dunque ce n’è per tutti.

«La “papera” ormai è entrata nel vocabolario, si usa anche nello sport, nella politica, pure nel mondo religioso, basta vedere il famoso video del prete che continua a dire “Crocifegseh” al posto di “Crocifiggetelo”».

Meglio una “papera” oggi che...

«Che un cigno domani! I cigni attaccano. Eh, lo so bene... Quando gli studi di “Striscia la notizia” erano a Milano 2 c’era il famoso laghetto dei cigni».

Perché “papera” e non “papero”?

«Perché le donne sono sempre state avanti e il buon Antonio Ricci lo aveva capito. La papera è come la mamma, ci fa da mangiare, ci fa lavare le mani, sedere composti e ci accudisce».

In generale, dove ne avvista in maggior numero?

«Nella politica, ed è divertente vedere le alte cariche dello Stato prese in giro dai media. Del resto Antonio Albanese con il personaggio di Cetto La Qualunque si era ispirato a un politico calabrese che faceva terribili errori grammaticali, era divertentissimo».

Quella che fa più ridere?

«Con me non attacca niente».

Non ride?

«Purtroppo sono abituato alla satira ligure, non ridi perché sai già la battuta prima che esca di bocca. Le barzellette liguri sono lente, rintanate, “urucche”, che significa “nascoste sui monti”».

Ci dice come si fa a riconoscere una vera “papera”?

«Dalla spontaneità».

Mai mangiata una?

«Ero a un evento con gli amici di Coldiretti, ci hanno preparato la pasta alla carbonara, sembrava buonissima finché: “Questo sugo è fatto con uovo di papera”. E lì mi sono bloccato».

Quando le scappa una “papera”, il Gabibbo dice: “Ti spacco la faccia”, “Belandi” o altro?

«Il Gabibbo ha grande sapienza, anche troppa, è una sorta di “Gabibbipedia”. Se sbagli, con lui non la scampi».

Come si difende?

«Se cado per terra faccio un mezzo balletto, tipo quelli dei rapper, mi alzo e faccio l’occhiolino. Fingo di averlo fatto apposta».

Cosa accade dietro le quinte di “Paperissima”?

«Stiamo tutti aspettando la “papera” di Antonio Ricci, che venderemmo a chissà quanti bitcoin (una valuta virtuale, ndr). Ma lui è un’entità, non sappiamo neanche dove sia».

C’è troppo (o poco) “paperismo” in tv?

«C’è troppo “serismo”, si prendono tutti seriamente. Ci sarebbe bisogno di più spensieratezza, invece di accanirsi sempre contro qualcosa o qualcuno».

Marcia e Valentina: «Vittorio cerca sempre di farci sbagliare»

“Papere” vintage?

Marcia: «Vivevo in Brasile, avevo 7 anni, ero in bici con mia cugina, lei guidava e io in piedi dietro, c’è stata una sbandata e sono caduta. Mi sono vergognata molto, ma tutti quelli intorno si sono messi a ridere».

Valentina: «A 15 anni facevo una gara di ballo latino-americano, stavo per scendere in pista e sono caduta dalla scalinata. Mi sono rialzata con un po’ di dolori e ho ballato come niente fosse».

Una vostra “papera” in onda?

Marcia: «Continuavo a ripetere un nome sbagliato per convincermi che fosse quello giusto».

Valentina: «Quando ho chiamato il principe Harry principe Edward».

E fuori onda?

Marcia: «Vittorio Brumotti cerca sempre di farci ridere e sbagliare raccontandoci delle barzellette».

Valentina: «Una volta Brumotti mi ha legato il vestito alla sedia così mi sono alzata... insieme con tutta la sedia».

La differenza tra “papera” ed errore?

Marcia: «Se un errore ti mette a disagio non è una “papera”».

Valentina: «La “papera” stimola una risata. L’errore è più grave e pesante».

Come salvarsi?

Marcia: «Noi studiamo, lavoriamo sulla dizione, sulla recitazione, poi però è tutto molto autentico, io sono me stessa. Le “papere” non mi fanno paura».

Valentina: «Non è possibile salvarsi, sono spontanee, neanche ci pensi».

Se aveste una vera papera come animale domestico la chiamereste...

Marcia: «Ochetta».

Valentina: «Wally. È il soprannome che mi diede il mio primo insegnante di ballo».

Il decalogo della "papera" perfetta (a cura del Gabibbo)