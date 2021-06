“Unomattina estate”, al via con Barbara Capponi e Giammarco Sicuro

Da lunedì 28 giugno saranno loro a far compagnia agli spettatori di Raiuno nelle prime ore del mattino Barbara Capponi e Giammarco Sicuro Antonella Silvestri







Da lunedì 28 giugno a far compagnia agli spettatori di Raiuno nelle prime ore del mattino ci penseranno il volto del Tg1 Barbara Capponi e del Tg2 Giammarco Sicuro con "Unomattina Estate".

Pronti a puntare la sveglia alle 4 del mattino?

Barbara: «Prontissima. Preferisco le luci dell’alba a quelle della sera. È il momento del giorno in cui sono più in forma e ho più energia».

Giammarco: «Non è la prima volta, per cinque anni ho condotto "Buongiorno Regione". E poi "Unomattina" è la storia!».

Cambia qualcosa nella formula?

Barbara: «Nell’ultima parte del programma inseriremo rubriche dedicate agli itinerari turistici, spirituali ed enogastronomici».

Giammarco: «L’obiettivo è dare una rinfrescata in linea con la stagione. Sarà tutto dinamico e la conduzione sarà all’impiedi. Ci supporteremo a vicenda. Io mi affido molto all’ esperienza della collega».

Dovrete rinunciare alle vacanze. Qual è la vostra estate del cuore?

Barbara: «Io sono nata e cresciuta in un posto di mare, Pedaso, nelle Marche. Rimpiango le vacanze in cui mi alzavo e mi andavo a buttare direttamente in acqua, così come quelle giornate intere trascorse con gli amici all’insegna della spensieratezza».

Giammarco: «Non ho dubbi: le estati di tre mesi e mezzo che trascorrevo da bambino nella casa di famiglia in Versilia, con i nonni, gli zii e i cugini»