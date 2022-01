“Un’ora sola vi vorrei”: gli ospiti della seconda puntata

Peppe Barra e Andrea Sannino allo show di Enrico Brignano dedicato a Pino Daniele e a Napoli Lorenzo Di Palma







Il secondo appuntamento con "Un’ora sola vi vorrei", il one man show di Enrico Brignano, andrà in onda martedì 4 gennaio in prima serata su Rai2, il giorno in cui, sette anni fa, è scomparso Pino Daniele. Enrico Brignano, partendo da questo spunto, parlerà nei suoi monologhi della città di Napoli. Dedicherà un momento anche al napoletano-non napoletano più celebre di sempre, Diego Armando Maradona. Infine racconterà la storia del più giovane partigiano d’Italia, Gennarino Capuozzo, che ha dato la vita per la città a soli 11 anni. Interverranno in puntata due artisti partenopei: Peppe Barra, che spazierà dal teatro tradizionale partenopeo alla musica leggera recente, e Andrea Sannino. Marta Zoboli vestirà i panni di una improbabile attrice napoletana. Chiuderà la puntata il consueto appuntamento nel letto di “Casa Brignano” con Flora Canto.