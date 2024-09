“Uomini e donne”, arrivano i nuovi giovani tronisti

Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi parte lunedì 23 settembre Giusy Cascio







Se c’è una certezza per il pubblico di fedelissimi al pomeriggio di Canale 5, questa è la presenza in palinsesto di “Uomini e donne” alle 14.10, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi che fin dal 1996 ci appassiona con le vicende sentimentali di tronisti, corteggiatori e poi dame e cavalieri del trono “over”. La 29a edizione del programma, che parte lunedì 23 settembre, vede confermati gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. E l’ingresso di quattro nuovi tronisti, Martina, Michele, Francesca e Alessio, dai profili molto interessanti.

Martina De Ioannon è una delle protagoniste della scorsa edizione di “Temptation Island”. La sua partecipazione ha avuto come epilogo la fine della sua relazione con Raul (ma anche l’interesse per il single Carlo non è maturato in una storia duratura e la loro conoscenza si è chiusa). Romana, 26 anni, vive con i suoi genitori, lavora nel ristorante di famiglia e ha tre fratelli. Adesso cerca «un uomo che abbia i miei stessi valori, soprattutto quello della libertà» dichiara.

Michele Longobardi ha 28 anni e vive a Castellammare di Stabia (Na), vive con il padre e lavora nella pubblica amministrazione. Si definisce un «provocatore» e «un baciatore seriale». A “Uomini e donne” vorrebbe trovare «una ragazza con cui condividere la mia quotidianità» dice.

Francesca Sorrentino, 24 anni, ha partecipato a “Temptation Island” e lo scorso anno le era già stato offerto il trono. Proviene da un paesino in provincia di Frosinone e lavora come tecnico della riabilitazione psichiatrica con i bambini autistici. Esce da una relazione durata tre anni e mezzo. Dice: «Mi auguro di trovare un amore come quello dei miei genitori che da più di 25 anni stanno insieme e si amano come il primo giorno».

Alessio Pecorelli è di Santa Marinella (Roma), ha 31 anni ed è un ex militare. Oggi lavora come imprenditore nel settore della ristorazione ed è molto sportivo (pratica pugilato). Il suo motto è: «Sono nato leader e leader morirò». Da questa esperienza si aspetta «emozioni forti, che non provo da tempo. E visto che sono patito di tutti i figli dei miei amici, può essere che esca da qui padre...» scherza.