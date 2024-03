“Uomini e Donne”: Brando ha scelto Raffaella. Ecco com’è andata

Il 26 marzo, la scelta del tronista che fin dall'inizio della stagione ha combattuto per provare di nuovo amore per una donna Alessandro Alicandri







La scelta, stavolta, è stata fatta. Brando Ephrikian ha scelto Raffaella Scuotto. Dopo il clima tesissimo della scorsa puntata di "Uomini e donne" in cui è stato protagonista, Brando ha deciso di fare un'altra esterna con entrambe e poi prendere la sua decisione. Nonostante il pubblico in studio preventivasse come scelta l'affascinante Beatriz, Brando ha voluto Raffaella. Ecco com'è andata.

Dopo le esterne e un ballo di gruppo sulle note di "Sinceramente" di Annalisa, Brando ha chiesto di far entrare Beatriz. Ecco le parole di Brando: «È stato un percorso lungo, a tratti faticoso, ma comunque allo stesso tempo bello, istintivo. Sei la prima tra tutte le ragazze dell'inizio che avevo notato, la prima ragazza che ho portato in esterna e da lì abbiamo cominciato un percorso».

Aggiunge: «Eri contesa tra me e Cristian ma dentro di me sapevo che eri più propensa verso di me, così abbiamo cominciato a uscire e ci capivamo, poi ha iniziato a crollare tutto per tante interferenze caratteriali di cui mi prendo anche la responsabilità, con tanti momenti "no". Credo che tutti questi momenti "no" mi abbiano comunque distaccato tanto e per quanto ci fosse sintonia e complicità, poi non si è più tornati indietro. Voglio che tu sappia che io sono felicissimo che tu abbia fatto parte di questo percorso, ti voglio bene e sei stata comunque fondamentale. Sei una persona bellissima, molto più di quello che hai tirato fuori qui, anche se eri sincera. Non sei tu la mia scelta».

Lei, dispiaciuta, aveva intuito da tempo di non essere la scelta e ha ringraziato Brando perché gli ha fatto provare dei sentimenti che aveva paura di ritrovare. «Non mi precluderò in futuro la possibilità di conoscere qualcuno e di mettermi in gioco, ti ringrazio».

Ecco cos'è successo invece quando ha convocato Raffaella. Lui ha detto: «È stato un percorso strano, all'inizio mi ha fatto sorridere quando mi hai chiesto se mi piacesse mangiare. Non ti avevo inizialmente... guardata. Poi mi sono dato una possibilità conoscendoti caratterialmente. Mi sei piaciuta e da lì... è cominciato il nostro percorso. Ti avevo eliminata ma non era il caso. È stato un percorso lungo, difficile per me. Mi hai aiutato tanto e sei stata parte del mio miglioramento. Mi sono lasciato andare, raccontandoti cose mie personale e intime, il che non è poco per me perché non l'ho mai fatto con qualcuno. Oltre a scoprirci è cresciuta anche la nostra intesa, il nostro capirsi con uno sguardo, questa nostra complicità c'era anche durante le litigate. Perché sorridevamo. Penso sia importante trovare una persona che ti faccia sentire a tuo agio. È stato un percorso intenso il nostro però non sei tu la mia scelta razionale, sei tu la mia scelta fatta con il cuore.