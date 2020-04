Uomini e Donne: come funziona la nuova formula

20 Aprile 2020 | 15:50 di Redazione Sorrisi

Da lunedì 20 aprile il programma di Canale 5 (e in streaming su Witty) "Uomini e Donne" condotto da Maria De Filippi torna in tv dopo l'interruzione causata dal Coronavirus. La redazione inventa una nuova formula: i "troni" per il momento rimangono solo due, quello di Gemma e Giovanna, e i corteggiamenti avverranno attraverso i computer.

La puntata viene registrata all'interno di un appartamento adibito a studio televisivo. La prima a entrare è Gemma Galgani; Maria la accoglie parlandole con la voce fuori campo, dalla regia. Una volta che Gemma si siede nella saletta, scopriamo come interverranno i due opinionisti: Tina e Gianni, infatti, ognuno da una stanza diversa, si trovano in collegamento attraverso i monitor. Tra Tina e Gemma è già fuoco incrociato: «Gemma guarda che non sei nella Casa del Grande Fratello: hai fatto un'entrata da diva», comincia Tina.

Poco dopo Gemma viene raggiunta dalla tronista più giovane, Giovanna. Le due si salutano a distanza.

Il nuovo studio di Uomini e Donne Schermo intero

Maria spiega le regole del gioco

Maria De Filippi chiarisce i meccanismi: «La parola sarà l'unico modo per conoscersi e, se tutto va bene, per innamorarsi. Dopo un periodo di conoscenza attraverso la scrittura, potrete scoprire attraverso uno schermo l'identità della persona con cui vi state scrivendo. I rischi possono essere due: il primo è che Gemma, Giovanna o entrambe si facciano un'idea dell'uomo che non si corrisponde alla realtà e vedendolo capiscano che si sono sbagliate. Il secondo rischio, forse peggiore, è che l'uomo che scriveva parole importanti abbia in realtà finto e si sia preso gioco di loro».

Le troniste commentano così:

Giovanna: «Anche a mia nonna è successo così, trovo che sia molto romantico».

Gemma: «L'impatto fisico a volte può distrarre, invece conoscendosi così si dà più importanza al contenuto delle parole».

L'esterna e il corteggiatore di Gemma Schermo intero

Maria manda in onda l'RVM registrato prima del 4 marzo, in cui Gemma passa un pomeriggio con Algemiro, il suo unico corteggiatore. I due trascorrono qualche ora in riva al mare, mantenendo le distanze per mezzo di un hula hoop che consente loro di "misurare" il metro e mezzo. Gemma segue il video guardando il computer che si trova sopra la scrivania davanti la quale siede e che userà per comunicare con Algemiro.

A seguire, Algemiro si mette in collegamento via monitor con Gemma, ma le dice che preferisce mettere in pausa la loro conoscenza, perché la modalità non è quella che preferisce.

I messaggi di Occhi blu Schermo intero

I nuovi corteggiatori misteriosi di Gemma

Maria a questo punto legge a Gemma il primo messaggio di uno dei nuovi corteggiatori di Gemma: il suo nickname è "Occhi blu" e dice di avere 38 anni. Tutte queste informazioni, nonché la foto degli occhi inviata a Gemma potrebbero essere vere come false. Gemma apprezza il corteggiamento e decide di portarlo avanti: i due iniziano quindi a scriversi in chat.

Altri corteggiatori si presentano, la formula è sempre la stessa: si comincia con messaggi già scritti nei precedenti giorni, Gemma li legge, decide se possano essere intriganti o meno e se quindi si possa dare via alle chat. Dopo "Occhi blu", è la volta di "Pantera", uomo che dichiara 58 anni.

Nelle prossime puntate vedremo come se la caverà Giovanna!