“Uomini e donne”, i 4 nuovi tronisti: chi sono e la loro storia

Joele ha 26 anni e viene da Mirano, in provincia di Venezia. Lavora come addetto al controllo qualità di un’azienda alimentare e ha una passione sfrenata per i tatuaggi tribali, che ricoprono gran parte del suo corpo. Il Covid ha portato via il lavoro al papà e oggi, dopo tante insistenze, Joele ha convinto il suo capo a fare un colloquio al padre che è stato poi assunto. Ha raccontato (e farà molto discutere) di essere stato tradito dalla ex con uno dei suoi migliori amici. Un fatto che ha scoperto rientrando a casa in un momento inaspettato.