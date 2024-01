“Uomini e donne”: la scelta di Cristian Forti. Ecco com’è andata

Il 23 gennaio il giovane corteggiatore che di lavoro consegna pizze, ha preso la sua decisione Alessandro Alicandri







I tempi erano già maturi e Cristian Forti, anche se ha un po' temporeggiato per testare un po' la resistenza delle sue corteggiatrici, ha scelto Valentina Pesaresi. Nella puntata del 23 gennaio Cristian nello studio di "Uomini e donne" ha scelto la donna che (si augura) possa cambiare la sua vita.

Innanzitutto Cristian ha mandato una macchina con un misterioso pacco direttamente da Valentina. Il pacco, presumibilmente conteneva un abito per la serata in un cascinale romantico nel quale la giovane corteggiatrice è stata invitata. Cristian in una delle stanze, la aspetta.

La modalità di scelta è inconsueta e ricorda alcuni speciali del passato in cui la scelta non è stata fatta in studio ma è diventata un grande evento, almeno inizialmente. Seduti a tavola per cena, dopo un brindisi, tutto sembra suggerire inizialmente che si tratti di una semplice esterna. Cristian in realtà ha preparato delle sorprese: la prima è un video che ripercorre il loro percorso, cominciata con una prima esterna a inizio della stagione. Il loro primo bacio, lo shopping insieme, l'aperitivo in mezzo al verde, un braccialetto regalato e la consapevolezza che il la loro conoscenza ha qualcosa di molto speciale.

La seconda sorpresa prevede una nuova location: Valentina viene portata nello studio di "Uomini e donne". «Ti vedo pura, sincera» dice lui appena entra in studio. Lei dice: «Ad oggi penso che tu non sia un ragazzi, coni il tempo ho capito che tutte le cose che ti tieni dentro, fanno di te un uomo. Anche sbagliando, di te ho sempre visto una crescita continua». Cristian poi la lascia sola in studio per farle ascoltare un audio messaggio. Ecco le parole:

«Questo periodo mi è servito tanto, ho pensato molto, più del solito. Ho provato a capire bene cosa avessi dentro. L'ultima puntata ho dichiarato che non avrei più inseguito nessuno e così ho fatto. Ma c'è una motivazione più importante alla base. Tempo fa ti ho detto che noto tutto: ogni particolare. So quanto tu ti sia aperta con me dopo un periodo difficile che hai passato. Sei riuscita a capire il mio carattere, a accettarlo e a vedere il buono in me. Hai sempre messo da parte le arrabbiature e sei sempre tornata perché spinta da qualcosa che da parte tua iniziava a essere importante. Ma soprattutto perché hai sempre creduto a quello che c'è tra noi. Mi hai sempre dato dimostrazioni per cercare di portarmi via da questo studio, come nella nostra ultima esterna».

E qui, la dichiarazione:

«Ora voglio dirti un po' ciò che sento io. In questi giorni mi sei mancata tanto, sempre di più e quando pensavo a chi volessi vicino a me nei vari momenti, pensavo solo a te. La domanda che mi sono fatto è: perché ti vuole vicino a te? La risposta non è stata difficile perché ho trovato una ragazza che mi completa, che mi fa ragionare, di cui mi posso fidare. Semplice, sincera, bella, matura, quello che tutti vorrebbero insomma. Mi sono reso conto che non riesco più a vederti per così poco tempo, che ho avuto paura di perderti e che solo il pensiero non mi fa stare bene. Quando hai scritto su quel muro "Ti porto via con me" io non ho risposto, mi perdonerai per il ritardo ma voglio farlo ora. Ci sei riuscita a portarmi via. La mia scelta sei tu».

Lei ha risposto di sì. Ha ammesso le sue debolezze nel resistere a una possibile delusione. «Oggi però dico che ho fatto bene» ammette lei, emozionata fino a tremare.