“Uomini e Donne”: l’Alchimista è Davide Basolo. Ecco chi è

27 Maggio 2020 | 16:13 di Alessandro Alicandri

Giovanna Abate ha scoperto chi è il suo misterioso corteggiatore. L'Alchimista, conosciuto a "Uomini e Donne" in chat durante la quarantena per il coronavirus, nella puntata del 27 maggio 2020 ha rivelato la sua misteriosa identità. Il suo nome è Davide Basolo e si è mostrato dopo lungo corteggiamento (anche in studio, con la maschera di Salvador Dalì celebre nella serie tv Netflix "La casa di carta") per far vedere chi è davvero di fronte alla sua amata. Classe 1993, Davide è un bartender (un barista che lavora nei locali da ballo dedicato alla preparazione di cocktail), in questo momento vive a Roma anche se è di origini liguri e ha fatto molti viaggi in giro per il mondo.

Alchimista è un grande cultore della forma fisica, forgiato dalla palestra e dal calcio, di cui è sia giocatore che tifoso. È da sempre fan del Milan, squadra per la quale nutre un tifo viscerale. Tra le sue passioni c'è la televisione (dalle serie tv come appunto "La casa di Carta" agli show Sky come "Masterchef" e "X Factor") e ama la buona musica rap, diviso tra Club Dogo, Marracash, Emis Killa e molti altri. Sammy e Alessandro, i corteggiatori arrivati prima della quarantena, hanno dato a Giovanna non poche gatte da pelare, ammettendo che non l'avrebbero scelta dopo le mille liti avute costanti ogni settimana, sia in collegamento video che in studio.

Alchimista invece si è sempre prodigato in mille sorprese per lei, facendole vivere situazioni da favola. «Tu hai creato una magia che ogni giorno mi confermi. Non ho paura, anzi, forse ho solo paura di deludere le tue aspettative» ha detto lei in trasmissione. L'incontro a volto scoperto ha acceso il sorriso della ragazza che ha trovato in lui non solo una personalità affine, ma un bellissimo ragazzo. Sulle note del brano "Oggi sono io" di Alex Britti, hanno poi ballato in studio mano nella mano (rigorosamente con guanti e mascherina).

Ormai si gioca a carte scoperte: se sono rose tra Davide e Giovanna, di certo fioriranno.