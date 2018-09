13 Settembre 2018 | 09:52 di Alessandro Alicandri

Poco prima della partenza della nuova edizione di «Uomini e donne» i tronisti si sono, per così dire, «eclissati». Sparendo dai social network (specie Instagram), dove in genere sono molto attivi e seguiti. Niente più storie e foto.

Il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è appena partito, e noi di Sorrisi, con le schede superdettagliate che vedete qui sotto, abbiamo pensato di sopperire a questa «mancanza» raccontandovi chi sono e cosa fanno i nuovi protagonisti del trono «classico»: Maria Antonietta «Mara» Fasone, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi.

Per quanto riguarda lo studio, invece, abbiamo ritrovato con piacere Tina Cipollari, Gianni Sperti e Gemma Galgani. Mentre abbiamo dovuto salutare Giorgio Manetti, pronto per un’esperienza imprenditoriale nel campo del turismo.

Come da tradizione, le prime puntate di «Uomini e donne» dedicheranno ampio spazio ai «reduci» di «Temptation Island». Assisteremo quindi a un chiarimento tra Ida e Riccardo e tra Martina e l’ex fidanzato Gianpaolo.

Maria Antonietta «Mara» Fasone Data di nascita: 12/03/1992

Professione: Fotomodella

Alla sua prima esperienza nel programma di Canale 5, nel 2012 Mara Fasone (26 anni) è stata concorrente finalista per l'Italia a Miss Universo. Nata in Sicilia e cresciuta in Germania, viene da una famiglia numerosa, povera e di umili origini: si è dovuta occupare delle sue tre sorelle mentre i genitori facevano il doppio lavoro. Vissuta in una casa popolare a Palermo, ha sempre lavorato sodo per costruirsi un futuro migliore, anche 18 ore al giorno. Poi ha ricevuto le sue prime grandi soddisfazioni dal mondo della moda. Le manca però un punto di riferimento, un uomo solido e onesto con cui condividere la vita.

Luigi Mastroianni Data di nascita: 19/12/1994

Professione: DJ e Produttore musicale

La scorsa edizione Luigi Mastroianni (23) ha corteggiato per mesi la tronista Sara Affi Fella. Lei l'ha scelto e lui ha detto il fatidico «sì», ma quel momento magico è finito troppo in fretta. Dopo i petali di rose e un grande bacio, il giovane siciliano è stato «mollato» dalla bella Sara e lui l'ha accusata di averlo scelto senza provare alcun sentimento nei suoi confronti. Nato da una famiglia di ristoratori, è molto legato ai suoi cari e in particolare a Salvo, l’affettuoso fratello con la sindrome di Down. Oltre alla passione per la musica, che ha trasformato in un lavoro, gli manca un solo esame per terminare gli studi in Giurisprudenza. Segni particolari: il suo sorriso ha già conquistato tantissime fan. Torna a «Uomini e donne» per trovare una donna trasparente e sincera con la quale costruire un futuro.

Ma avrà davvero dimenticato Sara?

Teresa Langella Data di nascita: 31/01/1992

Professione: Cantante e modella

Ha carattere da vendere questa sensuale ragazza di Napoli. Qualche anno fa Teresa Langella (26) ha corteggiato a «Uomini e donne» Leonardo Greco e Andrea Angelini (era il 2010). Questa estate è tornata poi a «Temptation Island» nelle vesti di tentatrice, conquistando le attenzioni di Andrea Celentano.

I due sembravano molto legati, ma alla fine lui ha scelto la sua fidanzata, Raffaela Giudice. Teresa torna più agguerrita che mai come tronista per realizzare il suo sogno: trovare un uomo forte, anche senza il fisico perfetto (dice di apprezzare i ragazzi con la pancetta), ma capace di amarla. Magari per sempre.

Lorenzo Riccardi Data di nascita: 14/04/1996

Professione: Ex operaio

Ex corteggiatore di Ludovica Valli (nel 2015) e di Sara Affi Fella e Nilufar Addati (la scorsa edizione), adesso vuole innamorarsi sul serio. Lorenzo Riccardi (22) è nato e cresciuto a Milano ma è di origini pugliesi e ha rinunciato agli studi per aiutare il papà in officina in un momento economico difficile. «Più ho le mani sporche, più penso di averlo aiutato» dice. Per lavoro, si è trasferito da poco a Napoli e tra i suoi sogni nel cassetto c'è quello di fare l’attore comico. Di una donna guarda denti, mani e scarpe (ama le ragazze che portano i tacchi). È un tipo all’antica e cerca una persona con i suoi stessi valori tradizionali. Reduce da esperienze con donne con un brutto carattere o poco coinvolte, oggi vuole avere accanto a sé la persona giusta.

