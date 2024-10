Valentina Leporati: «Con “Il sorriso in cucina” vi suggerisco ricette senza glutine»

Celiaca e specializzata nella cucina senza glutine, Valentina Leporati porta la sua creatività su Food Network con un programma tutto nuovo: "Il sorriso in cucina". Si parte domenica 6 ottobre.

Quali sono le insidie del glutine?

«Oltre ai cereali, attenzione a sughi e salse, prosciutto cotto e salame. Ma pure al caffè d’orzo e al ginseng. In ogni caso chi soffre di intolleranze può trovare tutte le indicazioni sul sito dell’Associazione italiana celiachia».

Le ricette che propone sono prevalentemente a base di riso...

«Mi sono concentrata su uno degli ingredienti più versatili, che va bene per tutti, non solo a chi è intollerante. E si presta a tante preparazioni gustose, perfino dolci».

Quali sono le varietà che usa di più?

«Il Carnaroli è l’ideale per i risotti. Se si vuole un riso più asciutto e stuzzicante, va bene il Parboiled, che io preparo con zucchine e limone. Il riso rosso è ottimo per hamburger di legumi perché dà croccantezza. Venere e Basmati sono eccezionali per i dolci».

Come fare un buon risotto?

«Importante scegliere una casseruola in acciaio dai bordi alti, che garantisce una diffusione uniforme del calore. Poi fare tostare il riso perché sigilla il chicco facendo rilasciare la giusta quantità di amido. Quindi aggiungere poco a poco brodo vegetale o di dado granulare. E assaggiare spesso per scoprire il punto di cottura desiderato. Se si vuole la mantecatura, il burro deve essere molto freddo per ottenere un effetto vellutato».

Una ricetta autunnale che ci può consigliare?

«Un risotto con zucca e taleggio o con patate e provola, usando il riso al posto della pasta. Ma anche le zuppe con le verdure di stagione e i legumi».