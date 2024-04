Valerio Lundini su Rai3 con “Faccende complicate”

Dopo il successo ottenuto su RaiPlay, l'appuntamento è dal 15 aprile per dieci serate Tiziana Lupi







Dopo il successo ottenuto su RaiPlay, le "Faccende complicate" di Valerio Lundini arrivano su Rai3. Dieci puntate, in onda ogni sera alle 20.15 a partire dal 15 aprile, nelle quali vedremo il comico e conduttore viaggiare per l’Italia e raccontare con il suo stile spiazzante storie che ci riguardano un po’ tutti.

Lundini, quali sono le sue "Faccende complicate"?

«Penso quelle di chiunque. La burocrazia, ad esempio: se perdi un documento ti aspetta un viaggio della speranza per riaverlo. O le password dei dispositivi elettronici: un incubo».

Anche il suo arrivo in tv è stato una “faccenda complicata”?

«No, perché ci sono arrivato piano piano, partendo prima con una band, con cui suono tuttora, poi con i fumetti. Ad essere complicati sono stati i primi anni all’università: come quasi tutti i miei coetanei, all’epoca non avevo idea di cosa fosse il mondo degli adulti. Così mi sono iscritto a Giurisprudenza, ma ero indeciso, pensavo anche ad Architettura o Ingegneria. Dopo tre anni devastanti in cui ho dato solo quattro esami sui sei previsti, sono passato a Lettere, arrivando alla laurea».

La sua comicità viene definita surreale. È d’accordo?

«Io so solo che tutto quello che faccio è il risultato di cose viste e lette qua e là e, anche, di anni di scambi con amici che hanno i miei stessi gusti in tema di battute. Ma sì, forse a volte sono davvero surreale!».

"Faccende complicate" avrà una seconda stagione?

«Ogni tanto ci penso. Al momento, però, sto scrivendo il soggetto di un film, e quella sì che è una faccenda complicata... Poi sto scrivendo uno spettacolo teatrale e anche dei pezzi nuovi per la band, con cui andrò in giro a suonare questa estate. Con tutte queste cose insieme, ci metterò almeno dieci anni per finire!».