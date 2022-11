Venite tutti al “Bar Stella” di Stefano De Martino

La voglia di riaprire il suo locale televisivo era tanta e così Stefano De Martino dal 29 novembre (ogni martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata) torna con "Bar Stella", sempre su Rai2. Dopo il successo ottenuto con la prima edizione (di sole quattro puntate), il conduttore di "Stasera tutto è possibile" si prepara a riospitare i suoi clienti, spesso bizzarri e divertenti, in una nuova stagione più estesa (tre episodi a settimana fino al 5 gennaio).

Tutto avviene tra le mura del locale che porta lo stesso nome del bar di famiglia, fondato dal bisnonno di Stefano a Torre Annunziata (NA) e dove il conduttore ha trascorso la sua infanzia. Il bar è stato ricostruito presso il Centro di Produzione Rai di Napoli, sfruttando foto d’epoca, e arricchito con cimeli provenienti dall’originale. Al fianco di De Martino ritroviamo alcuni personaggi fissi, animatori della stagione d’apertura. Dai baristi Luciano (Herbert Ballerina) e Ambrosia (Vincenzo D’Ambrosio) al cameriere Franco (Franco Castiglia) e all’avvocato D’Afflitto (Giovanni Esposito). Confermata, come supporto agli ospiti musicali, anche la presenza della Disperata Erotica Band il cui nome si ispira al titolo di un brano di Lucio Dalla dove nel testo si dice: “l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale”.

In fondo è proprio questo il filo conduttore, lo spirito di "Bar Stella". Un clima di normalità, ora più colloquiale, visto che si vuole scavare in modo profondo nelle storie dei clienti che lo frequentano. Tra i nuovi ospiti-avventori vedremo anche professori universitari, imprenditori, sociologi o filosofi che in ogni puntata tratteranno argomenti legati all’attualità. Un’atmosfera calda e accogliente, che può favorire discussioni leggere e spensierate, sorseggiando un aperitivo o una tazza di caffè.