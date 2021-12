“Verissimo”: gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 dicembre

Tutti personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Ritorna su Canale 5, sabato 11 e domenica 12 dicembre, alle ore 16.30, l’appuntamento con Verissimo. In particola, sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin si potrà ascoltare il racconto di vita, al di là della politica, dell’onorevole Vincenzo Spadafora e l’incredibile vicenda di Roberto Cazzaniga, il pallavolista truffato da una sedicente modella per 15 anni. Inoltre, in studio per la prima volta insieme in tv ci saranno la giornalista Myrta Merlino e il compagno Marco Tardelli, Ermal Meta, l’attrice Lina Sastri e Patrizia Pellegrino, passata come una meteora nella casa del Grande Fratello Vip.

Protagonisti della domenica di Verissimo saranno invece Gerry Scotti, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che dal 13 dicembre ritornano alla guida di Striscia la Notizia. Inoltre, si racconteranno in un’intervista di coppia Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti, Elettra Lamborghini e tra musica e vita privata Roby Facchinetti con il figlio Francesco.