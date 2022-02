“Verissimo”: gli ospiti di sabato 12 e domenica 13 febbraio

Tutti personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







In attesa del suo debutto dietro il bancone di “Striscia la Notizia”, Silvia Toffanin torna, sabato 12 e domenica 13 febbraio, alle ore 16.30 su Canale 5, con il consueto appuntamento con “Verissimo”. In particolare, sabato, per la prima volta ospiterà al sua talk show una leggenda dello sci italiano: Deborah Compagnoni. Mentre direttamente dall’ultima edizione di Sanremo accoglierà in studio Matteo Romano, giovane cantautore rivelazione della kermesse, Giusy Ferreri e Noemi. Inoltre, spazio al racconto di vita di Roberta Capua e a quello di Jonathan Bazzi, finalista al Premio Strega con il suo romanzo d’esordio “Febbre”.

Domenica a “Verissimo” ci sarà invece Drusilla Foer, artista acclamata sul palco dell’Ariston per il suo talento ed eleganza, Michelle Hunziker dal 16 febbraio su Canale 5 con il suo primo one woman show “Michelle Impossible”. E ancora, reduce dal successo ottenuto a Sanremo la potenza di Iva Zanicchi e la vita ricca di emozioni della coreografa Carolyn Smith.