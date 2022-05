“Verissimo”: gli ospiti di sabato 14 maggio

Tutti personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, sarà ospite per la prima volta a “Verissimo”, il talk show pomeridiano di Canale 5, sabato 14 maggio alle ore 16.30, non per parlare di politica, ma per un racconto personale.

Sarà seguito, nello studio di Silvia Toffanin, da Raoul Bova, che presenterà la fiction “Giustizia per tutti” in partenza il 18 maggio su Canale 5.

Spazio poi all’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, Lulù Selassiè, per raccontare la sua versione sulla fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo, ospite la settimana scorsa del talk show.

Da “L’Isola dei Famosi”, arrivano invece Jeremias e Gustavo Rodriguez, protagonisti di un’intervista padre-figlio. E ancora, spazio ad “Amici” con l’ultimo eliminato in semifinale: il ballerino Dario.

Infine si racconterà anche Cristina Chiabotto, a breve mamma per la seconda volta.

Domenica 15 maggio alle ore 16.30 sempre su Canale 5, invece, nuovo appuntamento con “Verissimo le storie”, con le interviste più emozionanti realizzate da Silvia Toffanin.