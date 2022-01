“Verissimo”: gli ospiti di sabato 15 e domenica 16 gennaio

Tutti personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Il pilota di MotoGp Andrea Iannone, nella sua prima intervista tv, e Alvise Rigo, ex rugbista e modello, diventato in poco tempo un sex symbol, entrambi ballerini per Milly Carlucci a “Ballando con le Stelle”, saranno i primi ospiti dell’appuntamento di sabato 15 gennaio, con “Verissimo”, alle ore 16.30 su Canale 5. Nella stessa puntata, inoltre. “Verissimo” celebra i trenta anni del Tg5, ospitandone tre volti molto amati: Simona Branchetti, Susanna Galeazzi e Roberta Floris.

In più, da questo sabato debutta a “Verissimo” un nuovo spazio tutto dedicato alle storie di “C’è posta per te”. Il pubblico appassionato del people show di Maria De Filippi si chiede cosa succeda ai protagonisti delle storie dopo l’apertura della celebre busta. Verissimo sarà dietro le quinte per raccogliere a caldo le reazioni dei protagonisti delle storie più emozionanti. Poi, in studio, Silvia Toffanin li accoglierà per raccontare cosa sia successo dopo la partecipazione al programma. Sabato si parte con la storia di Fernando, Susanna e Giada. Infine, saranno ospiti Paolo Ciavarro e la compagna Clizia Incorvaia, in attesa del loro primo bebè e Ambra Sabatini, atleta paralimpica, vincitrice dei 100 metri a Tokyo.

Domenica invece, si racconta da Silvia Toffanin, tra vita privata e carriera, Paolo Bonolis, in partenza la sera stessa su Canale 5, con “Avanti un altro pure di sera”. Poi, in studio per la prima volta, Riccardo Cocciante, artista amatissimo, che quest’anno festeggia i 20 anni del suo musical da record “Notre Dame de Paris”. Infine, Silvia Toffanin intervista la cantante e ora campionessa di ballo Arisa e la modella, regina dei reality, Dayane Mello.