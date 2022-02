“Verissimo”: gli ospiti di sabato 19 e domenica 20 febbraio

Tutti personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Torna alle ore 16.30, sabato 19 febbraio, su Canale 5 l’appuntamento con “Verissimo” con l’intervista esclusiva a Zakia Seddiki, vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso un anno fa in un agguato in Congo, che parla per la prima volta in tv. Nella setssa puntata saranno inoltre protagonisti, la vita e la carriera di Daniela Poggi; Irene Ferri, impegnata nella fiction di Canale 5 “Fosca Innocenti”; l’allegria di Rkomi e la simpatia irreverente di Teo Mammucari. Infine, spazio come di consueto alle storie di “C’è posta per te”, con quella di Giuseppe, Irene e Giovanni.

Domenica 20 febbraio, invece, a “Verissimo” ci saranno: direttamente dal palco di Sanremo la grinta di Emma; Belen Rodriguez, neo conduttrice de “Le Iene”; il più longevo dei conduttori di “Striscia la notizia” Ezio Greggio e Fiordaliso, in studio con il papà. E ancora, le opinioniste di “Gf Vip”: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.