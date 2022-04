“Verissimo”: gli ospiti di sabato 23 aprile

Tutti personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Sabato 23 aprile, alle ore 16.30 su Canale 5, per il consueto appuntamento con “Verissimo” sarà ospite con la sua irresistibile simpatia Leonardo Pieraccioni, al cinema con il film “Il sesso degli angeli”. Direttamente da “Amici” invece arriverò la ballerina Carola Puddu, ultima eliminata dal serale. E ancora, in studio Carolina Marconi e la sua battaglia per l’adozione di un figlio e Cristiano Malgioglio. Infine, da “L’isola dei Famosi” il racconto dell’ex naufraga Floriana Secondi.

Domenica 24 aprile, alle ore 16.30, invece, per l’appuntamento con “Verissimo le storie”,verrà riproposta l’ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin dall’attrice Catherine Spaak, scomparsa qualche giorno fa.