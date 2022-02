“Verissimo”: gli ospiti di sabato 26 e domenica 27 febbraio

Tutti personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Un altro weekend con tanti ospiti per Silvia Toffanin, quello di sabato 26 e domenica 27 febbraio, alle ore 16.30 nel consueto appuntamento di Canale 5 con “Verissimo”. Sabato, al talk show pomeridiano, sarà intervistato l’attore inglese Robert Pattinson, divenuto celebre come il vampiro Edward Cullen in “Twilight” e ora protagonista di “The Batman”, dal 3 marzo al cinema. Per passare poi alla vita, tra grandi successi e pagine scure, di un’icona del calcio come Beppe Signori. In studio anche Maria Grazia Cucinotta; direttamente da Sanremo Ana Mena; l’impegno nella mototerapia di Vanni Oddera. Infine, spazio alla storie di “C’è posta per te” con quella di una mamma e una figlia, Giovanna e Roberta.

Domenica a “Verissimo”, invece, prima intervista per una grande coppia del tennis italiano: Fabio Fognini e Flavia Pennetta; il fascino senza tempo di Kabir Bedi e le straordinarie emozioni dei neo genitori Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, insieme a quelle della nonna Eleonora Giorgi. Infine, ospiti del talk show le voci potenti e uniche di Rita Pavone e Fausto Leali e l’incontro con l’attrice Giusy Buscemi.