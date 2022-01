“Verissimo”: gli ospiti di sabato 29 e domenica 30 gennaio

Tutti personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Tanti ospiti nel weekend di "Verissimo", il talk show pomeridiano di Canale 5. Sabato 29 gennaio, alle ore 16.30, in compagnia di Silvia Toffanin ci saranno: Melissa Satta, Pino Insegno e Amanda Sandrelli. Inoltre, torna lo spazio tutto dedicato alle storie di “C’è posta per te”, questa settimana con quella d’amore e tenerezza di Antonio e Pompea. E ancora, per la prima volta a “Verissimo” il wedding planner Enzo Miccio e il racconto dell’ex tronista di “Uomini e Donne” Valentina Dallari.

Domenica 30 gennaio, eccezionalmente alle 15.30, interverranno al talk show un vero simbolo della musica italiana come Ornella Vanoni e la bellezza senza tempo di Barbara Bouchet e Sabrina Salerno. Seguite a ruota da due icone di “Uomini e donne”: Tina Cipollari e Gemma Galgani. Inoltre, direttamente dalla casa di “Gf Vip”, gli eliminati Valeria Marini con Giacomo Urtis e tutte le emozioni vissute da Manuel Bortuzzo, che ha deciso di abbandonare il gioco. Infine, intervista di coppia per Benedetta Parodi e Fabio Caressa.