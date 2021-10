“Verissimo”: gli ospiti di sabato 30 e domenica 31 ottobre

Un altro weekend in compagnia di Silvia Toffanin Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Ritorna con il consueto doppio appuntamento, il talk show del pomeriggio di Canale 5, Verissimo, alle 16.30, sabato 30 e domenica 31 ottobre.

Sabato saranno ospiti di Silvia Toffanin: Nancy Brilli, Simona Cavallari protagonista della fiction Storia di una famiglia perbene, in onda dal 3 novembre su Canale 5 e l’attore e cantante Ronn Moss. Inoltre, in studio, direttamente dal Grande Fratello Vip, ci sarà l’eliminata Raffaella Fico e, infine, la coppia d’oro protagonista delle Paralimpiadi di Tokyo 2020: i nuotatori Stefano Raimondi e Giulia Terzi.

Domenica, invece, saranno a Verissimo: un’icona della musica italiana Claudio Baglioni, Michelle Hunziker, in onda proprio da domenica in prima serata su Canale 5 con la prima puntata della nuova edizione di All Togheter Now, Rita Pavone ed Eleonora Pedron, fresca di pubblicazione della sua autobiografia.