“Verissimo”: gli ospiti di sabato 9 e domenica 10 aprile

Tutti personaggi che saranno in compagnia di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Una coppia sempre più innamorata, quella formata da Francesca Barra e Claudio Santamaria, con la loro splendida famiglia, sarà ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, sabato 9 aprile, come sempre alle 16.30 su Canale 5. I due saranno seguiti dal talento della cantante italo-marocchina Imen Siar; dalla storia di Valeria Graci e dall’amicizia nata al “Gf Vip” tra Barù e Davide Silvestri. Mentre, direttamente da “Amici”, arriveranno i professori Veronica Peparini e Anna Pettinelli e gli ultimi due alunni eliminati dal serale: John Erik De La Cruz e Leonardo Lini.

Domenica 10 aprile, in quello che sarà l’ultimo appuntamento domenicale del talk show pomeridiano di Canale 5, saranno invece in studio: per la loro prima intervista di coppia in tv Federica Pellegrini e il compagno Matteo Giunta. Prima volta a “Verissimo” anche per l’étoile del Teatro alla Scala Roberto Bolle. Inoltre, la voce e l’umanità di Al Bano, Stefano De Martino e l’attrice ucraina Anna Safroncik con il padre Eugenio fuggito poche settimane fa da Kiev.

Dalla settimana prossima “Verissimo” proseguirà con il suo tradizionale appuntamento del sabato, mentre alla domenica andrà in onda una sorta di “Best Of” della stagione con le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.