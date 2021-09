“Verissimo” raddoppia: in onda anche di domenica

Silvia Toffanin torna con il suo programma su Canale 5. Non cambia la formula vincente, ma ci farà compagnia un giorno in più Silvia Toffanin Solange Savagnone







Programma vincente non si cambia. Anzi, raddoppia. Per i suoi “primi” 25 anni di successi, di cui 15 con la conduzione di Silvia Toffanin, “Verissimo” festeggia con un doppio regalo. Andrà in onda il sabato e, grande novità, anche la domenica pomeriggio a partire dal 18 settembre. Un raddoppio che andrà avanti almeno per la prima parte della stagione televisiva e quindi per dieci settimane.

La formula resta la stessa. Al centro del talk di Canale 5 ci saranno come sempre le interviste della conduttrice che ogni settimana incontrerà i personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, del costume, della televisione e dello sport che, come per magia, davanti alla sua empatia garbata riescono ad aprirsi e a raccontarsi nel profondo, mettendo in luce aspetti meno conosciuti e privati della loro vita. Come ci aveva già spiegato Silvia: «Il mio lavoro è quello di far raccontare storie di vita possibilmente senza filtri, toccando il cuore, prima di tutto il mio». L’atmosfera è quella calda ed emozionante che conosciamo, ci saranno solo alcune differenze minime per connotare il programma a seconda del giorno di messa in onda. Lo studio invece è stato rinnovato, ci saranno molti schermi, ma sarà mantenuto il grande cerchio al centro con le due poltrone distanziate l’una dall’altra per la conduttrice e l’ospite. Una posizione nata per necessità durante la pandemia, ma che è diventata uno stile efficace. Tanto che è stata mantenuta anche in questa nuova edizione “doppia”.

Silvia Toffanin non ama parlare di numeri, è risaputo. E in una precedente intervista con noi di Sorrisi aveva precisato: «Al di là degli ascolti, che certamente sono importanti, la sfida vera è quella sulla qualità dei contenuti e anche con me stessa». Però gli ascolti ci sono e, come aveva precisato Silvia: «Sono una dimostrazione di affetto del pubblico. Noi cerchiamo sempre di accontentare gli spettatori fedeli e al tempo stesso di conquistarne altri». E allora tocchiamo con mano questo amore. Nella scorsa stagione “Verissimo” ha avuto una media di 2.648.000 spettatori (share del 19,2%), con un incremento degli ascolti rispetto all’anno precedente del 5%. Oltre al pubblico tradizionale, ha conquistato una platea più giovane, raggiungendo il 27,6% di share sulle giovani tra i 15 e i 24 anni e il 25,3% tra le donne 35-44enni. Un successo confermato anche sul fronte social: su Instagram il profilo ufficiale del programma ha superato 1.500.000 follower, mentre su Twitter l’hashtag #verissimo ha occupato stabilmente ogni settimana i primi posti fra gli argomenti di tendenza.

Questo succede perché lo stile di Silvia Toffanin, unico e riconoscibile, fa di “Verissimo” un talk show nel quale i personaggi, anche i più riservati, si raccontano volentieri. Ed è facile che ci scappi una lacrima. Come aveva spiegato la stessa Silvia a Sorrisi: «Nelle interviste cerco di controllarmi finché posso, ma poi lascio vincere la commozione». E su questo punto aveva anche precisato: «Oggi mi sento più sicura, anche se un po’ di agitazione di fondo rimane sempre. Quella riesco a tenerla a bada solo con la puntualità e la preparazione. Prima di ogni incontro studio in maniera approfondita la storia dei miei ospiti, la loro vita, i loro impegni professionali e questo mi dà tranquillità. Anche se poi non puoi mai sapere dove si andrà a parare».

Oltre ai personaggi di casa nostra, sono molte le star internazionali che nel corso degli anni sono state sue ospiti. Tra queste: Madonna, Cher, i Take That, Robert De Niro, Sharon Stone, Renée Zellweger, Ron Howard, Tom Hanks, Shakira, Robbie Williams, Monica Bellucci, Carla Bruni, Pamela Anderson, Claudia Schiffer, Bar Refaeli e Javier Zanetti. Senza contare che più di recente alcune interviste hanno avuto grande risonanza sulla stampa e sul web. Tra queste, come non ricordare quella a Lory Del Santo che per la prima volta ha parlato del figlio Loren, morto a soli 20 anni. Oppure quella con Asia Argento che ha raccontato del suicidio del compagno, lo chef Anthony Bourdain, e dei comportamenti violenti della madre quando lei era bambina. E ancora, la toccante conversazione con Nadia Toffa e quella con l’allenatore del Bologna Siniša Mihajlovic, colpito dalla leucemia due anni fa. E poi, più leggeri, gli incontri con Adriano Celentano e Fiorello. Insomma, anche se ancora sappiamo poco degli ospiti di questa nuova stagione, non ci resta che metterci comodi e goderci lo spettacolo.

Ilary e Belén, due ospiti speciali per cominciare

Nel primo weekend della nuova stagione di “Verissimo” ci saranno molti ospiti che ancora non sono stati annunciati. Ma uno di questi sarà Ilary Blasi, che in questi giorni sta conducendo su Canale 5 uno show tutto nuovo, “Star in the star”. Silvia e Ilary sono legatissime, tanto che la showgirl romana non manca mai, in ogni stagione, l’appuntamento con “Verissimo”. Questa volta Ilary, oltre a raccontare le mille sfumature della propria vita con la consueta schiettezza, spiegherà emozioni e sorprese legate al nuovo programma.

Sempre nel primo weekend del programma, tra gli ospiti ci sarà un personaggio popolarissimo: Belén Rodriguez. Ma in questo caso la presenza della showgirl rappresenta un vero e proprio scoop di Silvia Toffanin: infatti si tratterà della prima intervista che Belén concede dopo essere diventata mamma, nello scorso luglio a Padova, di Luna Marì, una splendida bambina avuto con il compagno Antonino Spinalbese. Ma da Belén, sempre molto diretta e sincera, c’è da aspettarsi altre rivelazioni.