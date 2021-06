Veronica Gentili conduce “Stasera Italia News”

Dal 21 giugno e fino alla metà di settembre condurrà dal lunedì al venerdì il talk show di approfondimento di Rete 4 Veronica Gentili Giusy Cascio







Oltre a "Stasera Italia Weekend", in onda il sabato e la domenica, dal 21 giugno e fino alla metà di settembre Veronica Gentili condurrà dal lunedì al venerdì anche "Stasera Italia News". E nel talk show di approfondimento di Rete 4 con i suoi ospiti ci aggiornerà sui temi d’attualità più “caldi”.

Di cosa si parlerà quest’estate?

«La pandemia ha tenuto banco per un anno e mezzo e se ne continuerà a parlare tra vaccini, ripartenze e riaperture. Intanto torna protagonista la politica, perché con questo governo di unità nazionale i partiti si stanno riorganizzando. E bisognerà capire come».

Chi inviterà come ospiti in studio?

«Il vero colpaccio sarebbe avere il presidente del Consiglio Mario Draghi, ma lui ha scelto di non andare in tv. Ospiterò tutti i politici di punta, a rotazione».

Lavorerà sette giorni su sette. Si allena per non sentire la fatica?

«Sì, cinque volte alla settimana faccio un’ora di ginnastica, yoga e pilates».

In passato ha lavorato come attrice al cinema, in tv e a teatro. La scelta della carriera da giornalista e conduttrice è definitiva o tornerebbe a recitare?

«Non metto limiti alla Provvidenza (ride). Intanto tutto ciò che ho studiato mi è servito: con l’arte della recitazione ho affinato molto la capacità di ascolto».

Che obiettivi ha nella sua agenda personale tra giugno e settembre?

«Cercherò di assaporare qualche scampolo di estate, pur lavorando. Magari con una passeggiata in spiaggia a Fregene, vicino a Roma».

Riuscirà a prendersi qualche giorno di vacanza col suo fidanzato?

«Pover’uomo! Sta con una che lavora tutta l’estate... Per fortuna Massimo, che fa lo sceneggiatore, ora è impegnato con un progetto che sarà pronto in autunno. Lui andrà via qualche giorno con gli amici. Io spero di partire a settembre. Sogno Stromboli, dove ho passato tante estati da ragazzina».

E a sposarsi ci pensa?

«Al momento no. Ma se potessi fare un mese e mezzo di viaggio di nozze, mi sposerei subito!»