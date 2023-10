Veronica Gentili: «Ora sono una iena (però dal cuore tenero)»

La giornalista debutta come conduttrice nel programma di Davide Parenti: «Farò anche dei servizi esterni» Solange Savagnone







Sorpresa! Alla guida di “Le Iene”, da martedì 3 ottobre in diretta su Italia 1, debutta la giornalista Veronica Gentili: «Sono pronta, molto contenta, carica e non vedo l’ora di iniziare. Ho concluso l’11 agosto la mia esperienza a “Controcorrente” su Rete 4, poi dopo tanti anni mi sono concessa una bella vacanza in Africa e subito dopo ci siamo messi al lavoro. C’è grande entusiasmo».

Come ha reagito quando le è arrivata la proposta?

«All’inizio ero spaesata, sconcertata e lusingata. Poi ho pensato che potesse essere una bella avventura e un modo per mettermi in gioco. È un programma che seguo fin da piccola su una rete con cui quelli della mia generazione sono cresciuti. Amo le sfide».

Le ha dato qualche dritta Davide Parenti, il papà delle “Iene” ?

«Certo che sì, anche se pure lui era stupito dall’idea di Mediaset di chiamare me. Ma c’è stata subito grande condivisione di dubbi, pensieri e riflessioni, abbiamo ragionato insieme in modo concreto e produttivo. Mi ha dato tante dritte e stiamo lavorando insieme. Quando hai la fortuna di avere una guida esperta come lui, le inquietudini passano. Poi io ci metterò del mio e spero di farlo nel modo migliore possibile».

La spaventano i cambiamenti?

«È come il primo giorno di scuola, un po’ sei terrorizzato e un po’ non vedi l’ora. Avere paura è normale, altrimenti saresti proprio un kamikaze».

Come cambierà la sua vita, oltre al fatto che farà la pendolare tra Roma, dove vive, e Milano?

«Beh, sarà senza dubbio una vita meno sedentaria. Prima facevo un programma quotidiano, lavoravo anche nei weekend e nei festivi, ma era una vita più organizzata. Qui è diverso. Oltre alla diretta del martedì ci sono anche le inchieste da realizzare fuori. Mi affascina l’idea di girare dei servizi per la prima volta, di mettermi in gioco e viaggiare. Ti consente di approfondire argomenti che ti interessano, una cosa che amo molto fare».

Ha fatto delle proposte?

«Qui ci sono molti autori e ti suggeriscono tante idee, stiamo iniziando a lavorarci e tra poco girerò il mio primo servizio, ma l’argomento è top secret. Io poi mi galvanizzo e li ho già rimbambiti con le proposte. Mi entusiasma collaborare con persone che hanno magari già trattato certi temi e hanno dei riferimenti da darti. Capisci che le cose si possono fare».

Torniamo in studio. Contenta di avere Max Angioni al suo fianco?

«Lui è molto simpatico e divertente, disponibile e collaborativo, oltre che talentuoso. Non ci conoscevamo, ma si è creata subito complicità. Vedremo se in diretta tirerò fuori il mio lato scherzoso...».

Come si vestirà, in borghese o da iena?

«Sarò in entrambe le versioni. Metterò la divisa per le esterne, ma a volte anche in studio. Poi avrò un look che tiene conto di quella che sono e in cui mi rispecchio. Devo sentirmi a mio agio con quello che indosso».

Preparerà un monologo?

«È probabile che accada, ma è in via di definizione».

Nella vita cosa la fa diventare una iena?

«Un intercalare che uso sempre quando mi arrabbio è proprio “divento una iena”. Si vede che era destino! Se c’è una cosa che mi fa andare fuori di testa è vedere qualcuno trattare male qualcun altro che non può rispondere. Divento pazza e cattiva».

Cosa la intenerisce?

«Gli animali: li amo tutti. Con loro mi istupidisco, davanti a un gatto perdo la credibilità che ho costruito in anni di lavoro. Durante il viaggio in Africa che ho fatto questa estate volevo buttarmi giù dalla jeep davanti a tutti quegli animali e vedendo i leoni ho pianto».

Dopo quasi sei anni ha lasciato il suo gruppo di lavoro a Rete 4. Le è spiaciuto?

«Sono una sentimentale che piange anche quando torna dai posti di vacanza. Dal punto di vista personale è stato triste lasciarli e anche loro non volevano che andassi via».

Nel suo domani cosa vede?

«Il mio sogno è aprire una fattoria, ma mi immagino anche come gattara a Largo Argentina, dove c’è una colonia felina. Però sono talmente assorbita dal mio presente che non so dire cosa mi aspetta domani. La vita è più sorprendente delle mie fantasie».