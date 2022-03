Veronica Maya conduce “La risposta giusta”, un nuovo gioco a quiz su Rai2

Da sabato 19 marzo, un nuovo gioco che racconta l’Italia attiva nei progetti di solidarietà, cultura e salvaguardia dell’ambiente Antonella Silvestri







Da sabato 19 marzo la mattina su Rai2 Veronica Maya sarà al timone di "La risposta giusta", un nuovo gioco che racconta l’Italia attiva nei progetti di solidarietà, cultura e salvaguardia dell’ambiente. Il programma è lo spin-off di "L’Italia che fa", in onda nel 2020, dedicato agli enti no profit e condotto dalla stessa Maya.

Veronica è pronta per questa nuova avventura?

«Non vedo l’ora. E sono orgogliosa anche perché è la prima volta che una donna presenta un telequiz. Abbiamo avuto conduttrici alle prese con i cruciverba, i giochi al telefono ma non un vero e proprio game show».

Quindi il programma è tutto un quiz?

«Utilizziamo la formula del gioco, che è più leggera, per trattare temi legati alle iniziative culturali e benefiche delle fondazioni, alla green economy, alla formazione dei giovani nelle competenze del mondo digitale, alla sostenibilità».

Cosa ci aspetta, dunque?

«Man mano che gli ospiti danno la risposta giusta, si scopre il cartellone con la foto di un personaggio ritratto a mosaico. Quando è chiaro chi è il personaggio, si forniscono informazioni su quello che fa. E la “risposta giusta” sarà quella che i protagonisti delle storie e dei progetti hanno saputo mettere in campo con iniziative legate alla sostenibilità, Un esempio? Un attore o un musicista, oltre al suo mestiere, potrebbe anche essere ambasciatore di una organizzazione umanitaria».

Lei è mamma di tre bambini. Come riesce a portare avanti famiglia e carriera?

«Lo faccio con tanta naturalezza. Da dieci anni vivo a Napoli con mio marito (il chirurgo plastico Marco Moraci, ndr) e i miei figli. L’equilibrio si trova sempre in due e noi stiamo bene. Sono diciotto anni che lavoro in Rai e questo programma è fatto apposta per me. Non mi troverei mai a mio agio a fare un tutorial o a partecipare a un reality».