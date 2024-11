Veronica Pivetti torna a condurre “Amore Criminale”

Da martedì 5 novembre su Rai3 in prima serata, il programma che dal 2007 denuncia la violenza sulle donne Tiziana Lupi







Martedì 5 novembre torna su Rai3 in prima serata "Amore Criminale", il programma che dal 2007 denuncia la violenza sulle donne. Sette le puntate, condotte da Veronica Pivetti che torna alla guida della trasmissione dopo tre anni. «Quando me lo hanno chiesto, ho accettato subito. Condivido con molte donne la battaglia quotidiana per far valere i nostri diritti e torno ad "Amore Criminale" per dare un volto e una voce a chi non l’ha più» afferma la conduttrice.

“Voce” è una delle tre parole guida di questa edizione.

«Troppo spesso le donne vengono zittite. C’è un’intera società che finge di ascoltarle sproloquiando, spesso a vanvera, di diritti, ma traducendo poco in realtà. Quindi la nostra voce è fondamentale per non smettere di dire ciò che pensiamo, di chiedere attenzione e aiuto».

Le altre due parole sono “Rispetto” e “Parità”.

«Il rispetto è il non dover lottare continuamente e strenuamente per ottenere ciò che è mio di diritto. Il concetto stesso di dover “rivendicare” un diritto implica che dall’altra parte ci sia una mancanza nel “concederlo”. “Parità” vuol dire condurre una vita dove la mia identità di donna non viene continuamente minacciata dalle sopraffazioni piccole o grandi, dichiarate o nascoste, che sono dappertutto, spesso mascherate e insidiosamente minimizzate».

Spesso dietro un femminicidio c’è un grido di aiuto inascoltato, un divieto di avvicinamento disatteso. È davvero impossibile prevenire questi crimini?

«Io credo di no, ma bisogna impegnarsi. È un problema che riguarda tutti, non solo le donne. Parlavamo di voce e rispetto: ascoltateci davvero, aiutateci davvero e forse la nostra vita sarà salva».