“Viaggio in Sicilia” con Simonetta Agnello Hornby

Antonella Silvestri







Un percorso che esplora l’arte, la gastronomia, la musica e le storie umane che rendono la Sicilia unica. Il 3 dicembre su Rai3, in seconda serata, parte "Viaggio in Sicilia": quattro puntate condotte dalla scrittrice Simonetta Agnello Hornby e dal fumettista Massimo Fenati.

Simonetta, quello che ha sempre raccontato nei suoi romanzi, ora lo mostra in tv.

«Pur vivendo lontana dalla Sicilia da tantissimi anni, me la porto dietro in ogni occasione. Nella mia casa londinese tutto parla siculo: quadri, fotografie, oggetti».

Può anticiparci qualcosa del programma?

«Nella prima puntata andremo a Mosè, la tenuta storica della mia famiglia, in provincia di Agrigento. Lì, mia sorella Chiara ci mostrerà il paesaggio e ci farà assaggiare i piatti della tradizione. In ogni episodio io e Massimo andremo alla scoperta dei posti più suggestivi della mia terra, Palermo, Catania e l’Etna, Siracusa e Pantalica, e poi lui esprimerà le emozioni di quello che ha vissuto attraverso i fumetti».

Un incontro speciale?

«Quello con Arianna Mortelliti, nipote di Andrea Camilleri (creatore del commissario Montalbano, ndr), il più grande scrittore italiano del dopoguerra. È una bravissima ragazza che ama scrivere e lo fa con diligenza e attenzione. Ci aprirà le porte del suo cuore e della memoria raccontandoci aneddoti legati al nonno e leggerà, per la prima volta, le filastrocche che con tanta tenerezza le dedicava».

È riuscita a trasmettere il suo amore per la Sicilia ai suoi figli?

«Loro sono nati a Londra, ma in casa ho sempre parlato il dialetto siciliano perché d’estate, quando tornavamo dai miei genitori, i ragazzi andavano nei campi e potevano capirsi con i contadini del posto».