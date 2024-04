Viaggio nell’Ucraina in guerra con “Confessione reporter”

Stelle Pende conduce su Rete 4 una puntata speciale interamente dedicata al conflitto nell’Est Europa: «Siamo stati a Kiev e Odessa» Antonella Silvestri







È uno sguardo toccante sulla realtà di tutti quelli che vivono sotto lo spettro costante della violenza e dell’oppressione. Un viaggio emozionante attraverso le strade martoriate di Kiev, la capitale ucraina, per esplorare uno dei conflitti più devastanti degli ultimi decenni. Sabato 13 aprile, su Rete 4, va in onda uno speciale di “Confessione reporter” condotto da Stella Pende, che qui ci racconta i momenti drammatici vissuti in prima linea durante le riprese. Il reportage è stato girato «in soli venti giorni, con la troupe che ha visitato sia Odessa sia Kiev» dice Stella.

In questo speciale la giornalista ha tra le altre cose reso omaggio alla forza e al coraggio delle donne ucraine, sia come volontarie sia come soldatesse in prima linea. Delle scene che più l’hanno colpita ne ha ricordato una in particolare: «In una piccola casa di legno, gestita da alcune organizzazioni non governative, abbiamo conosciuto una ragazzina che ci ha raccontato che dormiva sempre con l’orsacchiotto del Re Leone. Mi sono informata e l’indomani l’abbiamo portata in uno zoo ancora aperto dove c’erano tre soli animali, tra cui proprio un leone. La gioia e la felicità negli occhi di questa bambina ha reso quella mattina veramente speciale. È stata un’esperienza molto commovente».

Stella Pende ha ammesso di provare paura molte volte durante il suo lavoro, ma ha sottolineato che è importante affrontarla per portare alla luce le storie che altrimenti rimarrebbero nell’ombra e che, invece, è fondamentale che siano raccontate. «La paura è molto più intelligente del coraggio… L’unico modo che ho di sopravvivere al timore è mettere il silenziatore a certe esperienze per poi riviverle solo in seguito con angoscia. Come avviene ai soldati, ai bambini che sono stati sotto i bombardamenti. I piccoli non stanno male subito. Il danno vero si manifesta quando crescono attraverso i flashback e i brutti sogni» conclude la giornalista.