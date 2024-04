Vincenzo Schettini e “La fisica dell’amore”

Debutta in tv (su Rai2) dopo aver spiegato la fisica sui social, con i libri e in teatro. E intanto ci toglie qualche dubbio Enrico Casarini







Quando si dice “divulgatore”, ormai è quasi naturale pensare a Vincenzo Schettini. Saranno i suoi capelli sconvolti, il frenetico andare a zonzo tra scienza e vita quotidiana, i modi e i toni da ragazzo tra i ragazzi, ma quasi non si crede che sia un professore (insegna all’Istituto superiore statale I.I.S.S. Luigi dell’Erba di Castellana Grotte, in provincia di Bari) che ci sta dando lezioni di Fisica. E ci fa capire tutto!

Neppure è facile credere alla sua energia, pressoché inesauribile. Prima è diventato una stella del web, poi un caso editoriale con i suoi libri “La fisica che ci piace” (Mondadori) e “Ci vuole un fisico bestiale” (Mondadori), quindi un performer da tutto esaurito garantito in teatri e aule magne. Ora è giunto il momento del suo esordio in televisione: dal 16 aprile lo vedremo su Rai2 col programma “La fisica dell’amore”, in onda il martedì e il mercoledì per sei puntate.

“La fisica dell’amore” è un titolo bizzarro…

«Esprime la voglia di scoprire come la fisica possa camminare in parallelo con i sentimenti della vita. L’amore è il sentimento supremo, ma non è l’unico: parleremo di apatia, tristezza, forza di volontà, gioia… Un esempio: non capita nella vita di sentirsi “bloccati”? Di sentirsi inerti? Bene: anche la fisica si occupa di inerzia (è la tendenza di un corpo a non modificare il proprio stato di quiete o di moto, ndr) e allora cercheremo di comprendere se vincere l’inerzia di un corpo può aiutare a capire come vincere l’inerzia umana. Questi parallelismi saranno fatti in modo rigorosamente scientifico, partendo sempre da un esperimento».

Se con la fisica si può spiegare tutto, c’è una formula che “definisce” Vincenzo Schettini?

«Io mi vedo piuttosto come l’unione di tre grandezze fisiche. La prima è la Forza, e io l’intendo come il mettere tutto me stesso in ogni cosa. Sono caparbio, oso, accelero. La seconda è il Tempo. La mia caratteristica più importante è l’aver sempre saputo gestire il mio tempo. A chi mi dice: “Eh, quante cose fai!” io rispondo che è solo questione di organizzazione. Terza grandezza è l’Energia. Una legge formulata nel Settecento dal chimico francese Lavoisier si riassume dicendo che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Io sono in continua trasformazione: trasformo l’energia chimica che immagazzino mangiando in energia cinetica (mi muovo) e termica (mi riscaldo), e così posso esprimermi, posso agire».

Qual è l’argomento che trova più difficile da spiegare?

«Direi la meccanica quantistica, l’infinitamente piccolo del mondo sub-atomico. Spiegare ’sta roba è una crisi! E allora provo a fare dei paralleli col mondo delle fiabe. Per esempio, penso al Bianconiglio di “Le avventure di Alice nel Paese delle meraviglie”, quello che scappa continuamente perché deve sempre fare qualcosa e invece non fa nulla. Perché fugge, allora? In un mondo “razionale” uno potrebbe dire che quel coniglio non esiste. Nel mondo della meccanica quantistica, invece, esisterebbe: lì i tempi sono strettissimi e vi succedono infinite cose, quindi uno potrebbe pensare che certe particelle non facciano nulla, ma questa sarebbe solo una sensazione sbagliata».

Qual è il primo fenomeno fisico con cui ci misuriamo nella nostra giornata?

«Direi che partiamo dal momento in cui spegniamo la sveglia. Abbiamo già citato Lavoisier e il suo “tutto si trasforma”, no? Ecco, noi trasformiamo parte della nostra energia chimica in energia cinetica, di movimento, perché muoviamo la mano per zittirla. Da quel momento non ci si ferma più. Aprendo gli occhi e vedendo le cose intorno a noi, abbiamo a che fare con la luce: il colore degli oggetti è dato dalla luce che li colpisce ma non ne viene assorbita, bensì riflessa. Alzarsi, poi, è una questione di fisica delle leve, perché il nostro corpo è tutta una leva: con i muscoli applichiamo una forza che fa leva col corpo e lo mette in rotazione, magari per mettersi in posizione seduta. Ci si rizza in piedi e non si cade? Siamo in “equilibrio stabile”: la verticale che passa attraverso il baricentro del nostro corpo (il nostro centro di gravità, ndr) cade all’interno della nostra base d’appoggio; basta però che un giramento di testa ti inclini appena appena e crolli a terra, perché la verticale non cade più nella base… Vede? Si può tradurre davvero tutto in linguaggio “fisico” ed è così bello capirlo».

Restando nella quotidianità domestica, ci sono antichi dubbi sull’unico gesto che tutti sanno fare in cucina: salare l’acqua per la pasta. Quando è giusto farlo? Perché l’acqua trabocca se buttiamo bruscamente il sale durante la bollitura?

«Mettere il sale nell’acqua fredda non allunga in modo significativo il tempo che serve per arrivare alla temperatura di ebollizione, quindi si può fare senza problemi. Buttarne un pugno in acqua bollente, invece, può scatenare il caos. Le bolle si creano intorno a “impurità” che si chiamano centri di nucleazione: mettere molto sale tutto in una volta è come gettare in acqua una valanga di centri di nucleazione attorno a cui si creano tantissime bolle».

La “domanda delle domande”: perché una fetta di pane e marmellata che cade atterra puntualmente sul pavimento con la faccia spalmata di marmellata?

«È questione di altezza. Quando la fetta cade, entra in rotazione; cadendo però dalla mano o dal tavolo, dunque da una settantina di centimetri, tipicamente fa solo mezzo giro e quindi si “rovescia”. Volete evitare problemi di “caduta”? Provate a spalmarla poggiandola su un piatto: in questo modo aumenterete la superficie di appoggio della fetta e quindi eviterete rotazioni pericolose e cadute disastrose».