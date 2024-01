Virginia Raffaele e il suo “Colpo di Luna” (park)

Arriva su Rai1 con uno show che si ispira al varietà e al suo passato, visto che è cresciuta tra le giostre Barbara Mosconi







Virginia, cos’è un “colpo di luna”?

«Può essere un colpo di testa, un colpo di genio o anche un colpo di... “fortuna”. Il significato si può spalmare qua e là».

“Colpo di Luna” è il titolo dello show che Virginia Raffaele, attrice, imitatrice, conduttrice, ballerina, cantante e dalla lunga serie di altre doti artistiche, condurrà su Rai1 dal 12 gennaio per tre venerdì sera.

L’ultimo “colpo di luna” che ha preso?

«Quando ho deciso di fare questo show. Mi piace che ognuno possa intepretare i “colpi di luna” in modo personale. Per me è un’idea fulminante».

Qui l’idea come si è accesa?

«Dopo due anni di tournée con lo spettacolo teatrale ho pensato che potevo portare un po’ di teatro in televisione. Quel palco è una palestra formidabile, a me ha dato la forza di mettermi in gioco in maniera differente. Sono sempre io, ma ora cerco di aggiungere qualcosa di nuovo».

Una prima serata su Rai1: quanta gavetta occorre per farcela?

«Questo lavoro è come una piramide che costruisci pezzettino dopo pezzettino, è la “costruzione di un amore” che “spezza le vene delle mani” come cantava Ivano Fossati».

Ora è in cima alla piramide con le mani spezzate?

«Siamo al secondo piano, ancora c’è da costruire!».

Questo show come lo ha costruito?

«Come qualcosa che ha il sapore del varietà, con quello stile e con quel linguaggio, c’è tutta una tradizione che non ho inventato certo io. Qui non ci sono Mina, Alberto Sordi o Alberto Lupo, ma ci saranno ospiti, musica dal vivo, performance. Su questa base ho voluto personalizzare».

Il risultato qual è?

«Un luna park che si aggira in uno studio di varietà. Ho pensato che potesse essere carino raccontare da dove arrivo, perché io sono cresciuta in un vero luna park. “Colpo di luna” infatti è anche “Colpo di luna park”. Ci sono gli ospiti e i personaggi che passano, poi ci sono le giostre fisse».

I suoi personaggi sono rinomati. Uno su tutti, Patty Pravo.

«Al Festival di Sanremo del 2019 di Claudio Baglioni c’era Patty Pravo che cantava, lì mi sono messa a imitarla con la voce. Poi l’ho fatta anche a teatro. Qui è più un gioco, c’è un’intervista a casa di Patty».

A intervistarla arriva Carlo Conti.

«Con Carlo ho fatto Sanremo 2016: oltre all’amicizia, condividiamo complicità e divertimento. Qui lui è una fantastica spalla».

Altre maschere inedite?

«C’è un personaggio di fantasia, Donata Stirpe, la nostra “signorina buonanotte”, che aprirà e chiuderà lo show, è nata a teatro, racchiude l’immaginario di mia nonna e di tante altre. E ci saranno due new entry, parodie di donne di spettacolo famose».

Alcune delle sue parodie hanno provocato reazioni non proprio benevole.

«Pure qui ce n’è una che potrebbe risentirsi. Ma questo è il mio punto di vista. Le caratterizzazioni sono una delle mie passioni e testimoniano l’unicità di ogni persona».

Dietro ogni maschera c’è amore?

«Dietro ogni personaggio c’è lo studio dei tic, della debolezza o del vizio, in un modo o nell’altro c’è attrazione. Non riesci a truccarti e a interpretarlo se lo odi».

Tra i personaggi conosciuti chi rivedremo?

«Bianca Berlinguer potrebbe tornare».

Belen?

«Potrei impazzire per un momento e farla, ma per ora non c’è».

La maschera più amata dal pubblico?

«La cosa bella è che ognuno ha la sua preferita. Belen è nell’immaginario collettivo. Carla Fracci è piaciuta tanto. Ormai è più Ornella la mia Vanoni che la Vanoni stessa, a volte guardo “Che tempo che fa” e mi dico: “Ma ero da Fazio?”. No, era lei».

E la sua preferita?

«Per tutte le mie maschere provo lo stesso sentimento. Però Paula Gilberto Do Mar, poetessa trans, è un personaggio di fantasia che amo particolarmente: tornerà anche qui. Con alcune sento una fusione particolare, come con la Vanoni e la Fracci».

In percentuale, quanto sarà maschera e quanto se stessa nello show?

«A questo giro di giostra c’è quasi più Virginia dei suoi personaggi».

Ci sarà un duetto tra Gigi D’Alessio e Ornella Vanoni?

«Gigi D’Alessio si presta ogni puntata a un gioco al pianoforte. La Vanoni non c’è, o meglio non sarà tra le mie performance, ma verrà come ospite a trovarmi».

Se non fosse cresciuta in un luna park avrebbe fatto altro?

«Chi può dirlo? Io ho addosso il passato: i ricordi, l’infanzia, i luoghi, le situazioni. Non so se è stato quello a risvegliare in me la voglia di fare l’artista o semplicemente mi appartiene. Ma una responsabilità c’è».

Quale?

«La curiosità verso le persone o la follia di fare un numero piuttosto che un altro. L’incoscienza di quando stai sulle montagne russe e dici: “Ma perché l’ho fatto?”, quella sensazione continua di vuoto allo stomaco».

La sua follia più grande?

«Mi piace credere che la devo ancora pensare. È strano, quando sto sul palco succedono tante cose, faccio il balletto, la canzone, il duetto, il gioco, la maschera, il trucco speciale. Poi esco e mi sembra di lasciare tutto lì».