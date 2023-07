Vittorio Vaccaro conduce una nuova stagione di “A casa cucina papà”

Ogni domenica pomeriggio su Food Network ci invita a entrare nella sua cucina Antonella Silvestri







Ogni domenica pomeriggio su Food Network Vittorio Vaccaro ci invita a entrare nella sua cucina. Attore di professione, musicista per vocazione e chef per passione, Vittorio è il protagonista di "A casa cucina papà". Il popolare programma è tornato con una nuova stagione e una veste rinnovata, pronta a sorprendere il pubblico. Tra le novità di questa edizione c’è l’arrivo in cucina di Giulia, 12 anni, primogenita di Vittorio, assieme a Rebecca e Luce, rispettivamente di 18 e 11 anni, le figlie della compagna del conduttore, Luna Berlusconi.

La presenza di queste cuoche in erba aggiunge un tocco di freschezza e vitalità al programma. Come è riuscito a coinvolgerle?

«Loro entrano in tre delle sei puntate e portano tutto il loro mondo nella mia cucina. Compaiono come regali, sono protagoniste di puntata ma non in contemporanea. Mentre io cucino, loro sono alle prese con i loro impegni: compiti a casa, richieste di permesso per uscire con gli amici o per andare alle feste».

Sfatiamo il mito che solo le mamme in cucina riescono ad accontentare sempre tutti…

«Oggi nelle famiglie, molte delle quali sono a formula allargata, c’è più collaborazione rispetto ad anni fa. I papà trovano la loro dimensione anche in un luogo che anticamente era governato e dominato dalla figura femminile. Io sono un papà moderno: vado al supermercato o al mercato per fare la spesa, ordino i prodotti online, sistemo la dispensa e il frigorifero. Sforno piatti che piacciono a grandi e piccini...».

Ci suggerisce un piatto pratico e veloce per le giornate estive?

«Fate lessare a vapore dei gamberoni e conditeli con una salsa di mango, avocado, olio, pepe rosa e scorze di limone. È un piatto freschissimo, oltre che leggero, ma saporitissimo».

La sua filosofia culinaria si basa su quali ingredienti?

«La gestione del tempo, l’autenticità dei sapori e la magia dei ricordi. In cucina, come nella musica, se gli elementi/strumenti sono accordati c’è equilibrio».