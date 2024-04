“Viva la danza”, Roberto Bolle celebra su Rai1, con tanti ospiti, la sua passione

Il 29 aprile è la Giornata mondiale della Danza e per l’occasione ha realizzato lo show in onda in prima serata Solange Savagnone







Il 29 aprile è la Giornata mondiale della Danza e per l’occasione Roberto Bolle ha realizzato lo show “Viva la danza”, in onda in prima serata su Rai1.

Roberto, lei celebra ogni anno questa data?

«In generale è una giornata che sentiamo molto nella comunità di ballerini e ogni anno la festeggiamo mettendo sui nostri social foto, video o pensieri sulla danza».

Invece come manifesta quotidianamente l’amore per questa disciplina?

«Semplicemente facendo quello che faccio con il massimo della professionalità e del rispetto. Quasi con un po’ di sacralità verso questa arte che mi ha dato tanto».

Come con i grandi amori, ha mai vissuto momenti di crisi?

«Sicuramente sì, capita. Ci sono stati periodi segnati da infortuni in cui non stai bene e non riesci a fare le cose come vorresti, e questo provoca delle frustrazioni che ti fanno sentire inadeguato. Noi ballerini abbiamo il confronto quotidiano con lo specchio, impietoso verso noi stessi».

Ha realizzato l’evento “Viva la danza” che vedremo in tv. Quanto ci ha lavorato?

«Molto. Sono stati mesi impegnativi: ero anche in scena a teatro ed è stato difficile conciliare tutto con questa serata completamente nuova, per la quale abbiamo dovuto inventare un format. Il lavoro è stato tanto, ma così celebrerò il 29 aprile come non ho mai fatto prima d’ora».

Altro che video e pensieri condivisi sui social...

«Esatto (ride). Abbiamo fatto una cosa veramente grande. Nel mio percorso ho sempre cercato di trovare strade inesplorate e questo è un altro tassello. Il fatto che “Danza con me” (la serata-evento in onda il 1° gennaio dal 2018 al 2023, ndr) non sia stato rinnovato mi ha portato a cercare un’altra strada per raccontare la danza».

Cosa cambia rispetto a “Danza con me”?

«Quello era un varietà dove la danza entrava nel mondo della tv, adattando alla tv i pezzi teatrali. Ora, invece, il teatro diventa il protagonista della serata, mostriamo di più il nostro mondo. È una sfida maggiore perché usiamo un linguaggio lontano da quello a cui è abituato il pubblico televisivo. Sarà come essere davvero di fronte a un palco. Però c’è chiaramente un’unione di elementi: il gusto teatrale e, anche in questo caso, una punteggiatura divertente con siparietti in cui andiamo a raccontare la serata grazie ad alcuni ospiti, ma non tantissimi perché il focus è sulla danza. Lo spettacolo si svolgerà a Firenze al Teatro del Maggio musicale fiorentino, con il pubblico in platea che assisterà alle esibizioni di artisti ospiti, compagnie di danza e primi ballerini».

Durante la serata ci saranno anche delle riprese dietro le quinte. Lei come vive gli istanti prima di andare in scena?

«È sempre una grande emozione, molte volte c’è tensione e adrenalina. Dipende dallo spettacolo. Ci sono momenti in cui sei intimorito e hai ansia, altri in cui sei molto euforico per quello che stai per fare, come all’Arena di Verona, quando il pubblico ti acclama prima di entrare in scena. Invece in teatri come La Scala di Milano hai timore perché c’è un silenzio tombale».

Anche il palco di Sanremo, dove ha portato un bellissimo Bolero di Ravel, non deve essere stato dei più semplici.

«L’emozione è stata grande anche se, essendo arrivato la sera stessa da Londra, ero troppo stanco per provare emozioni “fuori controllo” (ride). Il palco di Sanremo può terrorizzare perché ti vedono milioni di persone pronte a commentare ogni dettaglio, basta poco per scivolare. È un rischio per tutti».

Ha dei rituali prima di andare in scena?

«No, li ho sempre evitati, me lo sono imposto. A volte fai un gesto o indossi qualcosa e se va bene tendi a replicare il gesto, così ho sempre fatto qualcosa d’altro per non avere l’obbligo di ripetere le stesse azioni, ho paura che mi condizionino. Cerco di essere libero!».

Oltre a fare televisione, la guarda pure?

«Anche se viaggio molto, quando sono in Italia ne guardo abbastanza per tenermi aggiornato e informato. Mi piace l’intrattenimento di Alessandro Cattelan e Geppi Cucciari, e i conduttori che come loro sanno giocare ed essere divertenti. Guardo “Tv Talk” e i programmi di informazione come quelli di Fabio Fazio o Lilli Gruber. Anche “Belve” mi piace e quando posso lo seguo».

Come si rilassa la sera, le rare volte che è a casa?

«Se ho un po’ di tempo, mi piace organizzare una cena con gli amici. È la cosa che mi rilassa di più e mi dà l’idea di staccare la spina».

Ma cucina lei?

«A volte, non tutta la cena, mi faccio aiutare. Condivido anche la fase di preparazione con gli amici, ognuno fa qualcosa. Io preparo più i primi piatti, come i risotti. Spesso faccio insalate di farro e riso, hummus. I secondi non li cucino mai perché non mangio carne, il pesce poco. Evito la carne per una scelta legata soprattutto all’ambiente, ma anche al benessere».

A 49 anni ha sempre un fisico perfetto. Qual è il suo segreto, oltre alle ore di allenamento?

«Il principale è appunto l’allenamento e l’altro l’alimentazione. Bevo tanto, fino a sette litri di acqua al giorno, anche se non mi alleno».

Confessi: cosa c’è ora nel suo frigorifero?

«Non molto (ride): insalata, un po’ di formaggio, in particolare il pecorino che mi piace mettere sulla pasta, e le uova che prendo da mia mamma. In dispensa ci sono invece legumi e cereali a volontà. Mentre nel congelatore ho gli spinaci surgelati e del gelato al cioccolato fondente senza latte. È la mia unica trasgressione e se non lo mangio mi manca».

Danza e cioccolato a parte, ha altre passioni?

«Ultimamente il tennis. Merito di Jannik Sinner. Era uno sport che seguivo anche prima, ma avere un campione italiano cambia, ti fa sentire ancora più orgoglioso: mi gasa. Sento molto il tifo italiano. Anche alle Olimpiadi tutti abbiamo ammirato Marc Jacobs. Quando c’è un connazionale a un certo livello in competizione, siamo uniti. È importante avere punti di riferimento per tanti ragazzi giovani. Come sto facendo io nella danza, dove c’erano pochi modelli maschili prima di me».