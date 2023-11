“Viva Rai2!”: ecco come nasce lo show di Fiorello

Siamo andati a curiosare dietro le quinte. Che levataccia... ma ne valeva davvero la pena! Fiorello Credit: © Iwan Palombi Paolo Fiorelli







Come nasce il “mattin show” più pazzo d’Italia? Per scoprirlo abbiamo tallonato Rosario Fiorello dalle 4.45 del mattino (quando inforca la Vespa e va a fare la prima diretta Instagram in un bar) fino alle 9 (quando finisce di salutare il pubblico che si è appena gustato una nuova puntata di “Viva Rai2!”). In mezzo, mentre l’alba colora le piscine del Foro Italico che fanno da sfondo al “Glass”, succede di tutto. Già alle 6 c’è una folla di curiosi; e mentre Calcutta (l’ospite di oggi) canta “Maracaibo” sull’erba, in un container Fiorello controlla i giornali con gli autori. Entra sua moglie Susanna ad annunciare che dalla Sicilia sono arrivate le mamme dei suoi amici d’infanzia e lui: «Ma allora devo andare a salutarle! Niente diretta oggi!».

Dietro le quinte di Viva Rai2! Gli autori del programma sono, oltre a Fiorello, Francesco Bozzi, Pigi Montebelli, Federico Taddia, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio, Alessandro Clemente. La riunione nel box con gli autori. Alla destra di Mauro Casciari, Claudio Fasulo, vice direttore Intrattenimento ed eventi Rai. Dopo la colazione al vicino bar River, Fiorello, Biggio e gli altri raggiungono il Glass (a sinistra). Manca pochissimo alla diretta: Fiorello e Biggio sono di fronte al Glass e si fregano le mani: «Freddino oggi!». Tecnici e operatori si preparano e allestiscono il tavolo di Fiorello, dove spicca il telefonino che userà in diretta. «Ecco qua la mia banda» sembra dire Fiorello mentre sorride all’obiettivo del nostro fotografo Iwan Palombi. Il coreografo Luca Tommassini fa capolino dietro al vetro del Glass, dove sono già pronte tante sagome dei Vip. Grazie agli spazi più ampi del Foro Italico è stato allestito un vero e proprio centro di produzione. Questa è la sartoria... ...e questo è il reparto “trucco e parrucco”. Dopo essersi preparati, i ballerini andranno a provare dietro al Glass. Fiorello si improvvisa trombettiere con la banda musicale. Fiorello raggiunge il pubblico per fare qualche selfie. Approfittiamo dell’unica pausa per la pubblicità per salutare il musicista Enrico Cremonesi. La diretta è appena finita e Fiorello scherza col giornalista di Sorrisi Paolo Fiorelli, autore di questo articolo.

Per fortuna ci ripensa... Alle 7 si comincia a scaldare il pubblico con un “antipasto”, le immagini girate all’alba nel bar. Vengono trasmesse anche su Rai2 e hanno ascolti in continuo aumento. Come anche la trasmissione vera e propria, che tocca punte di 1.700.000 spettatori con oltre il 20% di share. Comincia alle 7.15 ma prima Fiorello, incontenibile, si mette pure a spostare le transenne con il pubblico, per assicurarsi che una banda musicale possa sfilare di fronte al Glass. E alla fine della puntata si fa prestare gli strumenti e improvvisa un concertino di tromba. Non la suona neanche male...