“Weekly”, “Linea verde sentieri” e “Linea verde estate”, i viaggi su Rai1

Tre conduttori dei programmi di viaggio ci consigliano le mete dove andare in vacanza I conduttori di "Linea verde sentieri", Lino Zani, Margherita Granbassi e Gian Luca Gasca Simona De Gregorio







Ogni weekend Fabio Gallo, affiancato da Carolina Rey, con "Weekly" ci porta alla scoperta dei luoghi più suggestivi del Paese.

Fabio, suggerimenti per le vacanze?

«Io consiglio le isole, come Linosa (AG) nelle Pelagie oppure le Eolie o le Egadi. Sono piccole perle dove c’è il mare, ma anche un entroterra selvaggio».

E per un fine settimana lungo?

«Punterei sulle offerte last minute e mete facilmente raggiungibili, in treno o in aereo, con tratte dirette ed evitando i cambi».

Un luogo che le è rimasto nel cuore?

«Il borgo di Tellaro (SP), nella Costa dei Poeti, in Liguria. Un vero gioiello che sorge tra le scogliere e che si affaccia su un mare trasparente».

Una località per famiglie?

«Sarò di parte, ma dico Talamone in provincia di Grosseto, dove ho trascorso le estati della mia infanzia. Ma anche il resto della Toscana, dall’Argentario a Castiglione della Pescaia».

Invece, qual è la sua meta dei sogni?

«Amo fare surf e vorrei andare sull’Oceano. O tornare a Biarritz, nel Sud della Francia, un luogo che ho nel cuore».

Per chi ama la montagna in tutti i suoi aspetti, l’appuntamento è con "Linea Verde sentieri". Ogni sabato l’olimpionica fiorettista Margherita Granbassi, con l’alpinista Lino Zani, ci fa conoscere i percorsi più sorprendenti e selvaggi.

Un luogo che l’ha sorpresa?

«L’altopiano della Sila: ho sempre pensato alla Calabria come a una regione di mare, invece ci sono sentieri e cammini stupefacenti».

E un percorso adatto alle famiglie?

«Il “Sentiero dell’immaginario”, in Trentino Alto Adige: un bel percorso nei boschi e tra i pascoli di Luserna (TN), ispirato alle leggende della tradizione popolare cimbra».

I piatti di montagna che ama di più?

«Sono una buongustaia. Mi piacciono molto i canederli dell’Alto Adige e i pizzoccheri valtellinesi».

Quali sono le attività da fare in montagna in estate?

«La camminata è adatta a tutti. Poi i più allenati possono anche sperimentare la mountain bike».

Quali precauzioni prendere?

«Meglio informarsi prima sui percorsi da intraprendere. Poi occorre avere attrezzature di buona qualità e uno zaino in cui mettere il necessario per gli imprevisti».

Dal mare alla montagna, dai musei ai borghi antichi, passando per la buona tavola. Angela Rafanelli, insieme con Peppone, ci mostra le eccellenze del nostro Paese in "Linea verde estate".

Lei che rapporto ha con la natura?

«Sono cresciuta a Casale marittimo (PI), nell’entroterra toscano, in mezzo al verde. Ricordo le merende sotto gli alberi, il sapore dei frutti e delle verdure che coltivavamo nell’orto».

A proposito di cibo. Un piatto che ha apprezzato viaggiando per "Linea verde estate"?

«Proprio in questi giorni siamo stati ad Amantea (CS), in Calabria, dove abbiamo filmato la salatura delle alici. Deliziose, ne avrei divorato chili. Ma in fondo il cibo riunisce l’Italia e abbatte i confini regionali: con la farina di ceci, per esempio, in Toscana si fa la torta di ceci, in Sicilia le panelle, la farinata in Liguria...».

Un luogo che l’ha colpita in modo particolare?

«Campora San Giovanni (CS), dove abbiamo incontrato una biologa 60enne che si è trasferita lì portando da Torino delle capre e ora produce formaggi. Un posto dove tornerò con mia figlia Blu».

Voi andate anche alla scoperta della fauna italiana. Consigli per gli ama gli animali?

«Il lago di Massaciuccoli, vicino Lucca: un’oasi naturale protetta, famosa per le tantissime specie rare di uccelli».