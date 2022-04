“X-Style”, i progetti della conduttrice Giorgia Venturini

Il programma di moda e tendenze che conduce su Canale 5 ogni martedì sera va a gonfie vele Monica Agostini







Il 2022 è un anno d’oro per Giorgia Venturini. Il programma di moda e tendenze "X-Style" che conduce su Canale 5 ogni martedì sera (e in replica il sabato mattina alle 8.45) va a gonfie vele. E grandi novità stanno per arrivare. Giorgia, infatti, è incinta e prossima al matrimonio!

Giorgia, è al timone di "X-Style" da marzo 2021, come sta andando?

«Sono molto soddisfatta, il programma va bene sia martedì sera che nella replica del sabato mattina: abbiamo due tipi di pubblico diversi che ci seguono con costanza. Sono contenta anche che ci siano le interviste, dallo scorso settembre: danno un tocco in più. Proseguo fino a giugno poi riprendo dopo la pausa estiva».

Non si ferma un po’ vista la maternità?

«Chi si ferma è perduto! È una mia scelta, mi piace il lavoro ed è parte della mia quotidianità, mi fa sentire donna oltre che mamma e moglie».

La bambina quando dovrebbe nascere?

«Sole Tea dovrebbe arrivare a metà agosto, vicino al mio compleanno, che è proprio il 15. Le ho chiesto di non nascere lo stesso giorno perché vorrei fare due feste separate!».

Torniamo al lavoro, in una delle ultime puntate si occupava di auto e motori.

«Nel programma parliamo di mondi molto diversi: dalla moda, appunto, all’eccellenza dei cibi, all’architettura, al lusso, alle auto. Così imparo molto anche io».

Una scoperta recente?

«Preparando una puntata sui cani, ho scoperto che a Milano c’è un ristorante di cibo fresco dedicato a loro. Fanno anche consegne in tutta Italia. Dovrò andarci con Momo, il mio bulldog francese».

Sta già iniziando a pensare alla nuova stagione?

«C’è sempre qualcosa di migliorabile. Dopo aver inserito le interviste potremmo preparare una nuova sorpresa, per crescere e fare meglio».