“X-Style”: tutto su moda e tendenze

Torna su Canale 5 il programma condotto da Giorgia Venturini che racconta le novità del mondo fashion Antonella Silvestri







Torna "X-Style", il programma che ci apre le porte del mondo della moda, della cultura e del design, e compagno ideale per coloro che amano essere sempre un passo avanti nelle tendenze. A guidarci in questo viaggio, da martedì 12 settembre su Canale 5, è Giorgia Venturini.

“X-Style” andrà in onda quando la Mostra del cinema di Venezia sarà appena terminata. Che cosa vedremo?

«Tutti i look che hanno trionfato sul red carpet, i capi che le grandi star e le giovani promesse del cinema hanno scelto di indossare per l’occasione».

E poi cosa dobbiamo aspettarci?

«Continueremo, sempre da Venezia, con un viaggio nella Biennale dell’architettura 2023 dedicata all’Africa».

Sua madre gestiva un calzaturificio che realizzava scarpe per marchi molto importanti. Ha respirato moda fin da piccola…

«Avevo 4 anni quando, dopo la scuola materna, mamma mi portava già nel laboratorio dove avevo la possibilità di assistere a tutto il processo di lavorazione. Per me era un gioco. Soltanto ora capisco che sono stata una privilegiata».

Da quando è diventata mamma di Sole Tea riesce sempre a dedicare tempo alla cura del corpo e alla sua immagine?

«Ho fatto un po’ fatica nei primi sei mesi dopo il parto perché sono impegnativi tra poppate e cambi di pannolino. Poi ho ripreso i miei ritmi».

Ci rivela gli ospiti della prima puntata?

«Ci saranno gli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani di “Il Luogo di Aimo e Nadia”, a Milano».