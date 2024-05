“Zelig Lab”, su Italia 1 lo show con Davide Paniate

Il laboratorio della comicità Mediaset che offre ai giovani artisti l’occasione per farsi conoscere Antonella Silvestri







Torna "Zelig Lab", il laboratorio della comicità Mediaset che offre ai giovani artisti l’occasione per farsi conoscere. Dal 28 maggio, ogni martedì con due nuove puntate in anteprima assoluta su Mediaset Infinity. E poi da venerdì 31 maggio in seconda serata su Italia 1. A fare gli onori di casa ci sarà Davide Paniate, che presenterà al pubblico i migliori comici selezionati nei laboratori di "Zelig".

«Sono felicissimo di tornare su questo palco perché la generazione di nuovi talenti che abbiamo seguito per un anno intero promette davvero meraviglie… Si tratta di artisti che sono alla loro prima esperienza e mi ritrovo tantissimo nelle loro ansie. Ogni volta faccio un tuffo nel passato e mi emoziono» racconta il comico di "Zelig".

In termini di umorismo, come sono cambiati i gusti del pubblico nel corso degli anni?

«La comicità si basa ormai su un reel (breve video utilizzato sui social, ndr) di trenta secondi. Tutti noi artisti stiamo accorciando i monologhi. Però senza tralasciare mai le caratteristiche della comicità in stile "Zelig"».

Che consigli si sente di dare agli artisti emergenti quando hanno il “blocco del comico”?

«Di farsi una bella passeggiata e staccare la spina. Se sul palco arrivi più rilassato, le battute e i guizzi ti vengono meglio».

Quali sono, o sono stati, i suoi comici di riferimento?

«Sono cresciuto guardando Cochi e Renato, Raimondo Vianello, ma anche Corrado, che, in giacca e cravatta e in punta di piedi, sfoderava tutta la sua ironia».