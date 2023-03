20 pubblicità degli anni ’90 che ci ricordiamo ancora

Dallo spot del Martini con Charlize Theron a quello del Canta Tu con Fiorello ad Ambrogio, il maggiordomo della Ferrero Rocher Redazione Sorrisi







Con messaggi a volte subliminali sono riusciti a farci acquistare davvero di tutto, ma ci piaceva da matti. C'è forse qualcuno che non ricorda il lato B di una giovanissima Charlize Theron ogni volta che sorseggia un Martini oppure Ambrogio, il maggiordomo più amato d'Italia, quando assapora un Ferrero Rocher? E che dire degli spot in cui i 'ragazzi' dell'amaro Montenegro salvavano un cavallo in pericolo?

Gli anni Novanta hanno visto anche la prima comparsa sul piccolo schermo negli spot pubblicitari di corpi statuari, come quello della bellissima Megan Gale o del ragazzo tutto muscoli che, puntuale come un orologio, portava in ufficio casse di Coca Cola Light.