Quanti impegni nell’agenda di Orietta Berti!

Lo scopriamo sfogliando la sua agenda personale che l’artista ci ha permesso di consultare in esclusiva Orietta Berti Giusy Cascio







Tutta l’estate abbiamo cantato con lei: «Hai risolto un bel problema... ma poi me ne restano... “Mille”». E lo stesso vale per gli impegni! Sì, perché Orietta Berti è piena di cose da fare, tra musica, tv e incombenze della vita quotidiana. Lo scopriamo sfogliando la sua agenda personale che l’artista ci ha permesso di consultare in esclusiva. E noi di Sorrisi la condividiamo qui con voi.

Guardate: Orietta non ha un minuto libero fino alla fine del mese! Un giorno c’è la riunione per il nuovo brano, un altro un meeting per l’uscita imminente del disco che celebra i 55 anni di carriera. Ai viaggi per Roma, si aggiungono diverse trasferte a Milano per le prove di “The Voice Senior”, come quarto giudice, e per il consueto “tavolo” domenicale a “Che tempo che fa”, da Fabio Fazio. Ma Orietta segna nel planning persino i pranzi in famiglia e la spesa col marito Osvaldo. Sono appuntamenti sacrosanti nel suo “regno” a Montecchio, in Emilia. E fissi: come la capatina dalla parrucchiera (sua cugina Cristina Teggi Galimberti) ogni sabato pomeriggio. «Un’abitudine a cui non rinuncerei mai» confida.

L'agenda di Orietta