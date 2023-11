Quello che non si vede in tv di una partita di calcio

Durante Inter-Roma del 29 ottobre abbiamo “spiato” la squadra di Dazn per raccontarvi tutti i retroscena e le curiosità Diletta Leotta, Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni Credit: © Francesco Scaccianoce Matteo Valsecchi







A pochi giorni di distanza dall’annuncio che anche per i prossimi cinque anni (ossia fino al campionato 2028/29) Dazn avrà i diritti per la messa in onda di tutte e dieci le partite della Serie A, siamo andati a vedere come lavora sul campo la squadra della piattaforma streaming. Così, il 29 ottobre siamo stati allo stadio milanese di San Siro per assistere a Inter-Roma, ma soprattutto per curiosare dietro le quinte, prima, durante e dopo l’incontro.

Siamo arrivati alle 15 e subito abbiamo incontrato Diletta Leotta nel suo camerino all’interno di una postazione mobile parcheggiata poco fuori lo stadio, nella stessa area dove si trova anche la regia. Per ogni partita e in ogni stadio la logistica è diversa. La troupe tecnica e di produzione arriva allo stadio circa quattro ore prima del fischio d’inizio per controllare tutte le postazioni. Mentre la diretta generalmente si apre 45 minuti dell’inizio della partita.

Dietro le quinte di una partita Credit: © Francesco Scaccianoce Diletta Leotta mette il rossetto nel suo camerino appena prima di entrare in campo per il prepartita Credit: © Francesco Scaccianoce Diletta arriva sul terreno di gioco passando dal tunnel da dove entrano anche i giocatori Abbiamo visto Inter-Roma, in cui i nerazzurri hanno vinto 1 a 0 con il gol di Marcus Thuram che qui segna al portiere giallorosso Rui Patricio Credit: © Francesco Scaccianoce Eccoci nella regia mobile fuori dallo stadio dove la coordinatrice dei contributi giornalistici, tra le altre cose, seleziona in diretta le immagini delle azioni più importanti Credit: © Francesco Scaccianoce Pierluigi Pardo durante la telecronaca indossa le cuffie: davanti a sé tiene un tablet con gli appunti e i dati statistici sulla partita da commentare Credit: © Francesco Scaccianoce Andrea Stramaccioni con il mixer che regola il volume delle cuffie e dei microfoni (quelli sul campo, quelli della regia e dell’altro telecronista) Credit: © Francesco Scaccianoce Diletta Leotta controlla sul piccolo schermo le immagini appena registrate dall’operatore di Dazn Credit: © Francesco Scaccianoce Le custodie degli auricolari e dei ricevitori usati dagli inviati nei collegamenti da bordo campo Credit: © Francesco Scaccianoce Dietro ai microfoni “firmati” Dazn vediamo gli auricolari e il ricevitore di Massimo Ambrosini Credit: © Francesco Scaccianoce Manca quasi un’ora all’inizio dell’incontro, Diletta Leotta è seduta in uno dei due spazi a bordo campo che ospitano gli staff delle squadre. Ne approfitta per concentrarsi e ripassare la scaletta della giornata Credit: © Francesco Scaccianoce La steadycam è una macchina da presa che si indossa con un corpetto e rende le immagini in modo più dinamico. Qui riprende Leotta, Ambrosini e Stramaccioni Credit: © Francesco Scaccianoce A Cologno Monzese (MI) Marco Cattaneo e Stefano Borghi commentano il pre e post gara del match della domenica sera (in questo caso Napoli-Milan) in “Sunday night square”

Diletta Leotta, dopo aver sistemato il trucco, si confronta con i produttori, prende appunti e si prepara per i suoi interventi. Intanto arrivano i telecronisti (per Inter-Roma c’erano Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni): dopo essersi preparati, salgono in tribuna stampa per raccogliere le ultime informazioni in vista del match e qui effettuano le prove tecniche con la regia. Gli inviati a bordocampo, invece, prima partecipano alla riunione con la Lega Serie A, i rappresentati dei club e il team di produzione. Quindi si spostano sul terreno di gioco dove registrano i contenuti social, commentano le notizie sulla gara, intervistano giocatori, allenatori e dirigenti.

La Lega di Serie A si occupa di tutta la produzione e quindi della parte relativa ai 90 minuti di gioco ma anche dei 45 minuti che li precedono, iniziando a produrre immagini con le loro telecamere. Dazn, intanto, invia il segnale video agli utenti e realizza le integrazioni pre, intervallo e post partita, con ulteriori camere aggiuntive rispetto a quelle fornite dalla Lega di Serie A.