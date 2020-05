Quiz: qual è la casa di questi vip? Tocca a voi indovinare

07 Maggio 2020 | 10:20 di Matteo Valsecchi

Durante queste settimane di isolamento, Instagram è diventato sempre di più lo strumento attraverso cui i personaggi dello spettacolo cercano di farci compagnia. Ed è quasi una necessità, visto che in televisione imperversano repliche e tanti programmi d’informazione. Per non parlare di sport, concerti o cinema che, per ora, sono ancora tutti bloccati.

Tra dirette, video e migliaia di foto, Instagram ci ha aperto una finestra sulle vite delle star. Così noi di Sorrisi, che siamo curiosi per natura, siamo andati a sbirciare nelle loro abitazioni per scoprire quei dettagli che le rendono davvero uniche.

E adesso vogliamo giocare con voi. Abbiamo selezionato dieci fotografie di case di altrettante celebrità. Spetta, però, a voi provare ad associarle. Troppo difficile? Non preoccupatevi, siamo buoni: per ciascuna immagine vi daremo un preziosissimo indizio.

Ecco i nomi, riuscite ad abbinarli alle loro case? Troverete la soluzione nell'ultima scheda



A. Wanda Nara B. Jovanotti C. Giordana Angi D. Nicola Savino E. Antonella Clerici F. Cristiano Ronaldo G. Levante H. Amadeus I. Roberta Lanfranchi L. Enzo Miccio