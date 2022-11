“Raffa”, la docu-serie dedicata a Raffaella Carrà

Annunciata la produzione originale dedicata alla vita e alla carriera della leggendaria popstar italiana Cecilia Uzzo







Per tutti gli italiani, Raffaella Carrà sarà sempre la "Raffa" nazionale, non stupisce che proprio il suo soprannome faccia da titolo alla docu-serie appena annunciata da Disney+.

Stando alle notizie ufficiali, i tre episodi della durata di un’ora circa saranno diretti da Daniele Luchetti e scritti da Cristiana Farina con Barbara Boncompagni, Salvo Guercio e Carlo Altinier e ripercorrerà la vita di una delle icone della cultura pop. Le riprese sono appena iniziate.

La docu-serie "Raffa"

"Raffa" cercherà di esplorare l’artista dal punto di vista pubblico e privato, a partire dall’infanzia in Romagna segnata dall’abbandono del padre, fino al flirt “da copertina” con Frank Sinatra, i suoi due grandi amori, il rimpianto per una maternità mancata, moltissimi trionfi e qualche insuccesso, crisi e rinascite. La docu-serie prodotta da Fremantle cercherà soprattutto di fare luce sulla “vera” Raffaella Carrà, sulla donna dietro l’immagine della star italiana più famosa e amata all’estero, dietro i 60 milioni di dischi venduti, lo status di sex symbol e icona LGBTQ+.

«Sono orgoglioso di poter annunciare questa nuova produzione italiana dedicata a un’icona come Raffaella Carrà ed è un piacere poterla realizzare grazie alla collaborazione con Fremantle – ha dichiarato Daniel Frigo, Country Manager di The Walt Disney Company Italia – Le produzioni italiane rappresentano per Disney+ una ricchezza e un’opportunità per esplorare e avvicinare in modo ancora più esclusivo il pubblico a personaggi e storie che hanno fatto parte della cultura del Paese».