Rai Cultura: l’omaggio a Charlie Watts

Per commemorare il batterista scomparso, su Rai5 lo storico concerto dei Rolling Stones a Cuba Charlie Watts Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Rai Cultura rende un doveroso omaggio a Charlie Watts, il leggendario batterista e cofondatore dei Rolling Stones appena scomparso, proponendo lo storico e unico concerto delle “pietre rotolanti” a L’Avana, Cuba, alle 18.10 di giovedì 26 agosto su Rai5.

Diretto da Paul Dugdale, Rolling Stones: Havana Moon è la registrazione del concerto gratuito, all'aperto, organizzato dalla band presso il complesso sportivo Ciudad Deportiva de la Habana il 25 marzo del 2016 a cui parteciparono circa 700mila fan e altri 500mila fan disposti lungo il perimetro del complesso.

Nella scaletta del concerto, successi come Jumpin Jack Flash, It's Only Rock 'n Roll, Gimme Shelter, Brown Sugar, Satisfaction e molti altri. Fu la prima volta che una band rock si esibì a Cuba con una folla così numerosa ed è anche l'ultimo tour di Watts che impreziosisce il concerto con diversi assoli di grande eleganza.

Il trailer