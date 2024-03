Rai e Sky: l’accordo per i diritti in chiaro di Europa League e Internazionali di Tennis

Tennis e calcio: due degli eventi sportivi più attesi della primavera in onda sulla Rai, in simulcast con Sky e Now Jannik Sinner Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Non solo calcio, ma anche tennis, la Rai annuncia l'accordo raggiunto con Sky Italia per la trasmissione in chiaro di due degli eventi sportivi più attesi della primavera: l'Europa League e gli Internazionali d'Italia.

Nello specifico saranno trasmesse due partite dei quarti di finale e due di semifinale della UEFA Europa League che vedano una squadra italiana in campo (Milan, Roma e Atalanta). Si potrà vedere in chiaro anche la finale, in caso si qualifichi una squadra italiana.

Più ampio l'accordo per gli Internazionali BNL d'Italia di Tennis: undici match singolari maschili (circa uno al giorno) e la finale singolare femminile o in alternativa la finale di doppio maschile o femminile, per il 2024 e per il 2025.

L'accordo prevede la messa in onda in simulcast con Sky e Now, con diritti mutipiattaforma (tv, radio e web). Sarebbe proprio questo il motivo dello slittamento della 14esima stagione di "Don Matteo" al prossimo autunno, comunicato a sorpresa a meno di due settimane dalla partenza prevista (il 4 aprile).

«Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo» commentano l’Amministratore delegato Rai Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi «Che garantirà alla più ampia platea possibile di fruire di due grandi momenti di sport, che vedranno protagonisti squadre e atleti italiani. È un ulteriore segnale dell’importanza centrale dello sport, e del racconto sportivo, nella mission del Servizio Pubblico. UEFA Europa League e Internazionali BNL d’Italia vanno infatti ad aggiungersi a una programmazione sportiva che comprende anche, solo per citare i grandi eventi, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi, gli Europei di calcio e di atletica, il Giro d’Italia e il Tour de France».