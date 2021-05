Rai1: tutti i programmi dell’estate 2021

In conferenza stampa, tutte le novità, tra le quali c'è la conduzione di Serena Autieri Alessandro Alicandri







Nella giornata del 14 maggio abbiamo seguito per voi la conferenza stampa con tutti i programmi dei prossimi mesi su Rai1. Alla presenza del direttore Stefano Coletta e dei volti che vedremo in tv, nuovi e confermati, ecco tutte le notizie, gli annunci e le novità. Contestualmente viene confermato il desiderio di trovare un programma di Alessandro Cattelan.

Programmi del daytime

Dal lunedì al venerdì alle 7 si parte con Gianmarco Sicuro con Barbara Capponi e “UnoMattina Estate”: l'idea è di intercettare attraverso le “morning news” il pubblico che lavora (anche in smart working) con temi di attualità, cronaca, racconto del territorio, cultura, raccontando la ripresa del Paese dopo la pandemia



Alle 10 si continua con Serena Autieri e un nuovo programma che si chiamerà quasi certamente “Dedicato”. Si potranno veicolare ogni giono messaggi d'amore o di riflessione, pretesto per raccontare storie del Paese anche attraverso il canto e la musica. Saranno presenti anche ospiti vip presenti in studio e Serena, com'è ovvio, canterà.

Flavio Insinna porterà di nuovo in televisione “Il pranzo è servito”, sarà una versione aggiornata con tematiche di attualità (come l'ecosostenibilità e l'ambiente). Andrà in onda alle 14 di 40 minuti subito dopo il TG1. Il programma viene realizzato con la società di Marina Donato che detiene il format. Torneranno prove pratiche e non solo culturali, come indovinare il peso di frutta e verdura. Nel programma non si cucinerà.



“Estate in diretta” sarà in onda dalle 15.45 alle 18.40 con Gianluca Semprini e Roberta Capua. Una lunga diretta con il già apprezzato mix di notizie, costume e racconto del Paese all'insegna dell'ottimismo. Gli argomenti vireranno molto sulla leggerezza e su temi positivi.



Marco Liorni arriva alle 18.40 con "Reazione a catena” torna il game con i giochi di parole: avrà un nuovo stile estetico e giochi semplificati e più facili da comprendere. Ci sarà un gioco nuovo che si chiama "Zot".

Programmi del weekend

"Uno weekend” avrà protagonisti Anna Falchi e Beppe Convertini. Il sabato ci sarà una contestualizzazione più vicino ai “mercati”, parlando ai cittadini come consumatori. La domenica si parlerà più di cibo, arte e territorio.



“Linea Blu” il sabato e la domenica ha già in onda Fabio Gallo e Donatella Bianchi, già iniziato e che andrà avanti tutta l'estate.



La coppia formata da Marco Bianchi e Angela Rafanelli torna con "Linea Verde Estate”. Come sempre si parla di viaggi e di territorio.



Il sabato mattina torna “Radici” con Federico Quaranta, divulgatore e con un'anima da “guru”, offrendo uno sguardo sul mondo con un'impronta più di carattere visivo, quasi da documentario naturalistico. Lo vedremo anche a “Linea Verde Tour” con Giulia Capocchi e Giuseppe Calabrese.

Programmi in prima serata

Dall'11 giugno al 13 luglio gli europei occuperanno le prime serate di Raiuno. In access vedremo "Sogno azzurro”: racconterà i personaggi più importanti della Nazionale in una chiave moderna e innovativa per Rai1.