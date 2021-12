Rai2 celebra 60 anni di grandi idee

Emanuela Fanelli presenta uno speciale sul “Secondo canale”, nato nel 1961. Ecco alcuni programmi storici Emanuela Fanelli Solange Savagnone







Il 4 novembre 1961 Mina annunciava a tutti «i cittadini del monoscopio» la nascita del “Secondo canale”. Sessant’anni dopo, Rai2 celebra questo compleanno con una serata-evento affidata a Emanuela Fanelli, attrice, comica e autrice di “Una pezza di Lundini” e “Battute?”, considerata uno dei volti nuovi della rete: «Ci saranno filmati che riguardano programmi storici (da “Speciale per voi” di Renzo Arbore a “Match” di Arbasino, fino a “Stasera casa Mika”) e contributi video di conduttori e critici. Io, tra l’uno e l’altro, dovrò cercare di dire qualcosa di intelligente e spiritoso, in uno studio in cui saranno presenti oggetti “simbolo” come un pappagallo di peluche, in omaggio a “Portobello”, o una delle giacche di Nino Frassica a “Indietro tutta!”». Rai2 è da sempre una rete innovativa, ironica e intelligente. Lo dimostrano i tanti programmi che ci ha regalato, come quelli qui sotto, anche se sono una minima parte.