Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a febbraio 2020

27 Gennaio 2020 | 16:09 di Giulia Ausani

Anche a gennaio Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra film d'azione, thriller e pellicole per tutta la famiglia.

Già dal 30 gennaio è disponibile "Maleficent - Signora del male", sequel del film Disney del 2014 con Angelina Jolie nei panni di Malefica, la fata cattiva de "La bella addormentata nel bosco" (che qui si rivela non essere poi così cattiva). Il 20 febbraio invece arriva "La famiglia Addams", nuovo film d'animazione sulla celebre famiglia che tra film e serie tv ha tenuto compagnia a diverse generazioni di spettatori.

E a proposito di serie tv, è in arrivo anche "Downton Abbey" (disponibile dal 6 febbraio), sequel per il grande schermo della famosa serie che racconta le vicende della famiglia Crawley nell'Inghilterra della prima metà del '900. Chi preferisce i film d'azione può optare per "Gemini Man" (dal 6 febbraio), in cui Will Smith si ritrova a dover combattere contro il suo clone.

Per i fan dell'horror c'è "Doctor Sleep" (disponibile dal 13 febbraio), basato sull'omonimo romanzo di Stephen King, sequel del famoso "Shining". Ewan McGregor interpreta un Danny Torrance ormai adulto che dovrà affrontare una nuova minaccia. Dal 20 febbraio invece c'è "Le ragazze di Wall Street", un gangster movie in cui alcune spogliarelliste, guidate da Jennifer Lopez, diventano delle truffatrici per far fronte alla crisi economica.

Per quanto riguarda il cinema italiano, su Rakuten Tv arrivano "Il giorno più bello del mondo" (disponibile dal 13 febbraio), diretto e interpretato da Alessandro Siani, e "Tutto il mio folle amore" (dal 6 febbraio) di Gabriele Salvatores, toccante road movie in cui Will (Claudio Santamaria) cerca di conoscere il figlio abbandonato prima della nascita, un adolescente affetto da autismo.