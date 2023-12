A “Ballando con le stelle” Gabriella Pession e Max Giusti

Saranno ancora una volta due i “ballerini per una notte”, anche nell’appuntamento con la semifinale di “Ballando con le stelle”, in onda sabato 16 dicembre alle 20.35 su Rai1. Si cimenteranno sulla pista da ballo del dance show, infatti, il conduttore e attore Max Giusti e l’attrice Gabriella Pession, protagonisti al cinema con la commedia “La seconda chance” diretta da Umberto Carteni e prossimamente su Rai1. In particolare, Max Giusti eseguirà un merengue insieme alla ballerina Alessandra Tripoli, mentre Gabriella Pession si cimenterà in un flamenco con Filippo Zara.

Inoltre, il parterre degli ospiti della puntata è completato da Susanna Salvi e Claudio Cocino, ballerini del Teatro dell’Opera di Roma, che pure si esibiranno in una magnifica performance.

Nella penultima puntata di “Ballando con le stelle” si scoprirà poi quale tra le coppie escluse momentaneamente dalla competizione, potrà giocarsi l’accesso direttamente alla finale. Protagonisti del “ripescaggio” sono Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Rosanna Lambertucci e Simone Casula. Mentre Paola Perego e Angelo Madonia e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova sono stati costretti al ritiro per infortunio.